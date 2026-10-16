Kolejne łózka dla rodziców trafiły na oddział pediatrii w szpitalu przy ul. Tochtermana. To dar od fundacji McDonalda

Zmieni się komfort dla rodziców czuwających przy chorych dzieciach. Radomski Szpital Specjalistyczny otrzymał 7 łóżek dla rodziców na oddział pediatryczny. Lecznica otrzymała je od jednej z fundacji Ronalda McDonalda.

Autor: Wojciech Wójcikowski