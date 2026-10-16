Kolejne łózka dla rodziców trafiły na oddział pediatrii w szpitalu przy ul. Tochtermana. To dar od fundacji McDonalda

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-16 15:04

Zmieni się komfort dla rodziców czuwających przy chorych dzieciach. Radomski Szpital Specjalistyczny otrzymał 7 łóżek dla rodziców na oddział pediatryczny. Lecznica otrzymała je od jednej z fundacji Ronalda McDonalda.

Tochtermana 2
Autor: Wojciech Wójcikowski

Otrzymane łóżka mogą pełnić funkcję fotela w ciągu dnia i rozkładanej leżanki w nocy. Są lekkie i łatwo utrzymać je w czystości.

- Pobyt rodzica to na pediatrii nie sprowadza się do samej obecności. To jest pomoc na w hospitalizacji dziecka i w procesie leczenia i pielęgnowania. W związku z czym  możliwość wypoczynku dla rodzica w takiej sytuacji ma kolosalne znaczenie w całym procesie leczenia dziecka - mówi Ewa Skierczyńska pielęgniarka oddziałowa pediatrii w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. 

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We wrześniu 2025 roku RSS otrzymał 7 pierwszych łóżek dla rodziców na oddział pediatrii. Podobnie jak w tym roku zostały one przekazane przez Fundacje im. Ronalda Mcdonald'a

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