Była szefowa DPS-u skazana na więzienie. Sąd wydał wyrok w sprawie znęcania się nad pracownikami

Sąd Rejonowy w Radomiu skazał Izabelę L. na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Dodatkowo orzekł obowiązek zapłaty po 2 tysiące złotych na rzecz pokrzywdzonych tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Zarzuty prokuratorskie obejmowały okres od września 2014 roku do maja 2019 roku. Pierwszy dotyczył psychicznego znęcania się nad 14 pracownikami DPS-u. Według ustaleń śledczych była dyrektorka miała w sposób złośliwy i uporczywy naruszać prawa pracownicze podwładnych. Zarzucano jej między innymi poniżanie, używanie słów uznawanych za obelżywe, ośmieszanie pracowników, stałą krytykę, nadmierne kontrolowanie oraz rozpowszechnianie niewłaściwych informacji na ich temat.

Według prokuratury takie zachowanie miało powodować u pracowników poczucie zastraszenia i obawy przed zwolnieniem lub przeniesieniem na niższe stanowisko.

Drugi zarzut dotyczył przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodziło między innymi o polecanie pracownikom wykonywania w godzinach pracy czynności związanych z prywatnymi potrzebami przełożonej. Podwładni mieli przygotowywać potrawy i ciasta, a także ozdoby, dekoracje i zaproszenia na uroczystość prymicyjną syna byłej dyrektorki.

W akcie oskarżenia znalazł się również zarzut polecenia wydania pensjonariuszom przeterminowanych wędlin.

Sprawa została ujawniona w 2019 roku. Wówczas 28 pracowników DPS-u w Jedlance złożyło skargę na dyrektorkę do starosty powiatowego w Radomiu. W konsekwencji rozwiązano z nią umowę o pracę. Następnie do prokuratury trafiło zawiadomienie podpisane przez kilkunastu pracowników. Akt oskarżenia został skierowany do sądu w marcu 2022 roku, a proces rozpoczął się w listopadzie 2023 roku.

ŹRÓDŁO: POLSKA AGENCJA PRASOWA

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