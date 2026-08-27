Dwa zabiegi w trakcie jednej operacji. Nowatorska operacja kardiochrurgiczna w szpitalu na Józefowie

- Połączenie leczenia chirurgicznego arytmii z zamknięciem uszka lewego przedsionka, będącego częstym miejscem powstawania skrzeplin u pacjentów z migotaniem przedsionków, ma na celu jednoczesne ograniczenie obciążenia arytmią oraz ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. W odpowiednio dobranej grupie pacjentów może to w przyszłości przyczynić się do ograniczenia liczby hospitalizacji, udarów i innych powikłań, a tym samym do zmniejszenia kosztów leczenia. Wprowadzenie tej metody do naszego szpitala jest ważnym elementem rozwoju nowoczesnej kardiochirurgii. Chcemy nie tylko skutecznie leczyć chorobę, ale również zapobiegać jej najpoważniejszym konsekwencjom, poprawiając jakość i bezpieczeństwo życia naszych pacjentów –mówi Kamil Karpeta kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.