Dwa zabiegi w trakcie jednej operacji. Nowatorska operacja kardiochrurgiczna w szpitalu na Józefowie

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-27 11:16

Wykonali dwa zabiegi mające poprawić pracę serca w trakcie jednej operacji. Dokonali tego kardiochirurdzy z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

ablacja józefów
Autor: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny / Materiały prasowe

Wykonana ablacja ma poprawić prawidłowy rytm serca, zaś zamknięcie uszka sercowego ma zapobiec powstawaniu skrzeplin. Dlaczego operacja jest tak ważna? 

- Połączenie leczenia chirurgicznego arytmii z zamknięciem uszka lewego przedsionka, będącego częstym miejscem powstawania skrzeplin u pacjentów z migotaniem przedsionków, ma na celu jednoczesne ograniczenie obciążenia arytmią oraz ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. W odpowiednio dobranej grupie pacjentów może to w przyszłości przyczynić się do ograniczenia liczby hospitalizacji, udarów i innych powikłań, a tym samym do zmniejszenia kosztów leczenia. Wprowadzenie tej metody do naszego szpitala jest ważnym elementem rozwoju nowoczesnej kardiochirurgii. Chcemy nie tylko skutecznie leczyć chorobę, ale również zapobiegać jej najpoważniejszym konsekwencjom, poprawiając jakość i bezpieczeństwo życia naszych pacjentów –mówi Kamil Karpeta  kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. 

Kasia Glinka wywiad

Tego rodzaju operacja została przeprowadzona w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu po raz pierwszy. 

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