Festiwal Filozofii „Okna” po raz 18. Debaty, wykłady i spektakle w sercu Radomia

Warsztaty z popularnym „Panem od Filozofii”, debata oksfordzka młodzieży, wręczenie prestiżowych nagród oraz spektakle teatralne – tak zapowiada się XVIII Festiwal Filozofii „Okna”, który odbędzie się w Radomiu w dniach 11–12 czerwca. Organizowane przez Resursę Obywatelską wydarzenie po raz kolejny połączy refleksję filozoficzną z kulturą i sztuką, a udział we wszystkich punktach programu będzie bezpłatny.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 11 czerwca w Resursie Obywatelskiej. O godzinie 12.00 odbędzie się debata oksfordzka pod hasłem „Wolność to odpowiedzialność za słowo”, w której zmierzą się drużyny z trzech radomskich szkół średnich: V Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego oraz XII Liceum Ogólnokształcącego im. Witolda Gombrowicza.

W programie wydarzenia również odbędzie się spektakl „Igrzyska filozoficzne” autorstwa Marcina Trepczyńskiego, który jak się okazało rodzinnie związany jest z Radomiem. Spektakl zaprezentuje młodzież z Teatru Poszukiwań, który działa w Resursie pod kierunkiem Katarzyny Sasal – mówi Justyna Dąbrowska z Resursy.

Drugi dzień festiwalu przeniesie się na teren fontann miejskich przy ul. Żeromskiego. O godzinie 16.00 odbędzie się uroczyste wręczenie Nagród im. Prof. Leszka Kołakowskiego oraz Miasta Radomia laureatom XXXVIII Olimpiady Filozoficznej. Następnie odbędzie się wykład zatytułowany „Jak odpowiadać wielkim filozofom? O aktualności tradycyjnych pytań filozoficznych” wygłosi dr Jacek Jarocki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Historyk filozofii i popularyzator nauki, znany w internecie jako „Pan od Filozofii”, poprowadzi również warsztaty „O zaletach niekonsekwencji w etyce, czyli dlaczego nie zawsze warto przestrzegać reguł”.

Wieczorem uczestnicy będą mogli obejrzeć dwa przedstawienia teatralne. O godzinie 19.00 Grupa Teatralna z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu zaprezentuje spektakl oparty na „Czarownicy” Antoniego Czechowa. Z kolei o godzinie 20.00 rozpocznie się plenerowy spektakl „Więzi” w wykonaniu Teatru Świat z Bielska-Białej. Przedstawienie opowiada o relacjach międzyludzkich, ich budowaniu, niszczeniu i granicach, których przekroczenie często pozostawia trwały ślad.

XVIII Festiwal Filozofii „Okna” odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia.

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