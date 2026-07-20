Jakie drzwi wewnętrzne ERKADO wybrać do nowoczesnego mieszkania? Przegląd najpopularniejszych modeli

Jeśli planują Państwo remont lub wykańczają swoje nowe cztery kąty w Radomiu lub okolicach województwa mazowieckiego, nasz salon partnerski sieci RuckZuck służy kompleksową pomocą. Działamy na lokalnym rynku już od 2010 roku, oferując Państwu nie tylko starannie wyselekcjonowane drzwi wewnętrzne Radom i drzwi zewnętrzne, ale również wysokiej klasy panele podłogowe oraz podłogi winylowe wraz z akcesoriami, takimi jak dopasowane listwy przypodłogowe i podkłady. W naszym salonie dbamy o każdy detal, dlatego oferujemy pełne wsparcie: od profesjonalnego doradztwa i dokładnego pomiaru, przez bezpieczny transport, aż po fachowy montaż drzwi realizowany przez certyfikowane ekipy. Dzięki temu mogą Państwo skorzystać z preferencyjnej stawki 8% VAT na zakup wraz z usługą montażu, oszczędzając czas i budżet.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej najpopularniejszym modelom drzwi wewnętrznych ERKADO, które idealnie wpisują się w nowoczesne standardy wykończenia wnętrz, oraz podpowiemy, jak dopasować je do podłogi i ogólnego zamysłu stylistycznego mieszkania.

Nowoczesne trendy w stolarce drzwiowej. Czego szukamy w projektach wnętrz?

Projektowanie nowoczesnych przestrzeni opiera się dziś na harmonii i spójności wizualnej. Minęły czasy, gdy drzwi dobierało się przypadkowo. Współcześnie są one traktowane na równi z meblami czy wykończeniem ścian. W radomskich mieszkaniach coraz wyraźniej widać kilka wiodących trendów:

Drzwi bezprzylgowe oraz rewersyjne. Tradycyjne skrzydła z widocznym odgięciem (przylgą) ustępują miejsca konstrukcjom bezprzylgowym. W takich modelach zawiasy zostają w pełni ukryte w ościeżnicy, dzięki czemu po zamknięciu skrzydło tworzy jedną, gładką płaszczyznę. Z kolei drzwi rewersyjne pozwalają na otwieranie skrzydła do wewnątrz pomieszczenia przy zachowaniu identycznego wyglądu i równej linii od strony korytarza. To absolutny hit nowoczesnego minimalizmu. Kontrastowe detale i czarne okucia. Białe drzwi z czarnymi klamkami, czarnymi zawiasami oraz ciemnym szkleniem to klasyk stylu nowoczesnego i industrialnego. Wyglądają niezwykle elegancko i nadają wnętrzu wyrazistego charakteru. Wysoka odporność na zużycie (AntiFinger i CPL). Nowoczesne mieszkania muszą być nie tylko ładne, ale i praktyczne. Klienci poszukują powierzchni, na których nie widać odcisków palców ani smug. ERKADO odpowiada na tę potrzebę innowacyjnymi okleinami CPL z powłoką zapobiegającą powstawaniu śladów użytkowania. Idealna harmonia z podłogą. Spójność kolorystyczna między stolarką a podłogą to fundament udanej aranżacji. Bez względu na to, czy na Waszych posadzkach znajdą się klasyczne panele podłogowe, czy nowoczesne podłogi winylowe, dobór odpowiedniego odcienia dekoru na drzwiach ma kluczowe znaczenie.

Wybierając Salon RuckZuck Radom jako swojego partnera w wykończeniu wnętrza, zyskują Państwo dostęp do szerokiej ekspozycji produktów. Pozwala to idealnie zestawić odcień skrzydeł drzwiowych z dekorami podłóg i zamówić listwy przypodłogowe w jednym miejscu, eliminując ryzyko niedopasowania kolorystycznego.

Autor: DrzwiRadom.pl/ Materiały prasowe Drzwi ERKADO WERBENA

Przegląd najpopularniejszych modeli drzwi wewnętrznych ERKADO

Marka ERKADO posiada bardzo bogate portfolio produktów, wśród których każdy inwestor znajdzie model odpowiadający jego oczekiwaniom estetycznym i technicznym. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd kolekcji, które cieszą się największym uznaniem naszych klientów poszukujących nowoczesnych rozwiązań.

Werbena - solidna konstrukcja w nowoczesnym rytmie

Model Werbena to kwintesencja wytrzymałości ukryta w atrakcyjnej, zrównoważonej formie. Skrzydło opiera się na sprawdzonej technologii ramiakowej (STILE), gdzie masywne pionowe ramiaki połączone są z poziomymi poprzeczkami. Charakterystyczny układ szerszych paneli z płyty HDF oraz subtelnych przeszkleń nadaje drzwiom dynamiki, zachowując przy tym pożądaną stabilność i spójność wizualną.

Dla kogo? To sensowny wybór do wnętrz, które żyją — domów i mieszkań, gdzie drzwi pracują intensywnie każdego dnia. Odpowiedni dobór okleiny sprawi, że model ten płynnie wpisze się zarówno w aranżacje nowoczesne, jak i te o nieco spokojniejszym, bardziej klasycznym charakterze

Konstrukcja. Wykorzystujemy tu technologię ramiakową. Konstrukcja ramiaka z płyty MDF (opcjonalnie wzmocnionej drewnem iglastym) daje pewność, że skrzydło swoje waży i stabilnie trzyma się na zawiasach. To konkretny materiał i bezpieczne rozwiązanie na lata, a nie pusta w środku "wydmuszka".

Szklenie. Standard to hartowane szkło mleczne (Decormat) o grubości 4 mm, które jest bezpieczne przy codziennym użytkowaniu. W salonie często proponujemy do tego modelu również czarne szkło VSG — ma gładką taflę z obu stron, co mocno ułatwia sprzątanie i dodaje wnętrzu loftowej elegancji.

Wykończenie. Werbena występuje w bardzo szerokim przekroju oklein: od mocnych oklein Premium, aż po twarde laminaty CPL. Zawsze doradzamy wybór materiału dopasowany do realnego natężenia ruchu i ryzyka uszkodzeń w danym pomieszczeniu.

Jaśmin - ponadczasowa klasyka oparta na proporcjach

Kolekcja Jaśmin to dowód na to, że tradycyjne, symetryczne podziały skrzydła mogą prezentować się lekko i współcześnie. Model ten bazuje na geometrycznych panelach, które można elastycznie zamieniać na przeszklenia w zależności od wybranego wariantu. Daje to dużą swobodę aranżacyjną.

Dla kogo? Kierujemy tę propozycję do klientów szukających sprawdzonych rozwiązań, którzy unikają chwilowych mód i szukają ponadczasowości. Jaśmin świetnie odnajduje się we wnętrzach klasycznych i rustykalnych, ale w jasnych, drewnopodobnych dekorach dobrze zagra też ze stylem skandynawskim.

Trwałość ramiakowa. Zastosowana technologia STILE oznacza brak widocznych łączeń okleiny na krawędziach (materiał jest zawijany na ramiaku). To techniczny detal, który roboczo sprawdza się doskonale, ponieważ znacząco zmniejsza ryzyko zadarć czy odklejania się brzegów w miejscach, które najczęściej uderzamy lub przecieramy.

Prywatność i doświetlenie. Wybierając warianty z większą powierzchnią matowego szkła, skutecznie doświetlamy ciemne korytarze, zachowując przy tym pełną intymność wewnątrz pomieszczeń. Kształt szyb i ramiaków sprawia, że światło jest miękko rozproszone.

Powierzchnia odporna na ślady. W przypadku wyboru oklein z najtwardszej grupy CPL, mamy do dyspozycji dekory z powłoką AntiFinger. To rozwiązanie powłokowe zapobiegające powstawaniu śladów dłoni, co z doświadczenia mocno doceniają nasi klienci z małymi dziećmi — ułatwia to utrzymanie drzwi w czystości bez konieczności ciągłego polerowania.

Baldur - minimalistyczna elegancja w czystej postaci

Model Baldur to jedna z najbardziej intrygujących propozycji w całej ofercie producenta. Charakteryzuje się gładkim, płytowym skrzydłem, które zostało przełamane bardzo efektownym, pionowym przeszkleniem o szerokości zaledwie 50 mm. Szyba przebiega przez całą wysokość skrzydła, tuż przy klamce, tworząc asymetryczny, niezwykle nowoczesny detal.

Dla kogo? To doskonały wybór dla miłośników minimalizmu, stylu industrialnego oraz eleganckich apartamentów o wyższym standardzie.

Szklenie i detale. Standardowo stosuje się tu hartowaną szybę mleczną lub opcjonalne, niezwykle modne, czarne szkło bezpieczne VSG/ESG 441, które jest gładkie z obu stron i bardzo łatwe do utrzymania w czystości.

Konstrukcja. Rama drzwi wykonana jest z drewna iglastego i płyt MDF, wypełniona stabilizującym plastrem miodu lub, w wersji o podwyższonej trwałości i izolacji akustycznej, płytą pełną.

Opcje wykończenia. Model dostępny jest w szerokiej palecie oklein, w tym w klasycznej, odpornej na promieniowanie UV bieli lakierowanej oraz technologii bezprzylgowej z opcją czarnych krawędzi skrzydła, co tworzy wyjątkowy, loftowy efekt wizualny.

Laurencja - harmonia ramiaka i subtelnego przeszklenia

Kolekcja Laurencja to świetny przykład tego, jak połączyć klasyczną trwałość konstrukcji ramiakowej (technologia STILE) z nowoczesną formą. Drzwi te wyróżniają się delikatnymi frezowaniami, które dzielą skrzydło na poziome panele. Wersja Laurencja 1 posiada wąskie, poziome szczeliny wypełnione szkłem hartowanym (mlecznym, przezroczystym lub designerskim czarnym VSG).

Dla kogo? Doskonały wybór do nowoczesnych mieszkań inspirowanych stylem skandynawskim, nowoczesną klasyką (modern classic) oraz eklektyzmem.

Wykończenie dostępne są w najpopularniejszych wykończeniach z kategorii premium oraz CPL. Do wyboru m.in. bestsellerowe dekory drewniane i coraz popularniejsze jednobarwne. Polecamy biel, szarości, cappuccino, czerń, a także w lakierze. Modele te są chętnie wybierane w wykończeniu lakierem UV (kolor Biały Tytanowy UV), który gwarantuje doskonałą trwałość, jedwabistą gładkość oraz brak podatności na żółknięcie pod wpływem słońca.

Prywatność. Choć drzwi posiadają przeszklenia, są one na tyle wąskie, że doskonale chronią prywatność w sypialni czy łazience, wpuszczając jednocześnie delikatne, rozproszone światło do ciemniejszych korytarzy.

Altamura oraz Altamura Lux - uniwersalność i trwałość CPL

Seria Altamura to nowoczesna odpowiedź na potrzeby osób szukających prostych, geometrycznych form o wyjątkowej odporności mechanicznej. Modele z tej linii posiadają prostoliniowe, subtelne intarsje dekoracyjne (cienkie paski wtopione w powierzchnię skrzydła w kolorze czarnym, złotym lub stalowym), które nadają skrzydłom eleganckiego, designerskiego charakteru.

Dla kogo? Idealne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi, posiadaczy zwierząt oraz do biur i gabinetów w Radomiu, gdzie stolarka jest intensywnie użytkowana.

Wyjątkowa okleina CPL z powłoką AntiFinger. Dostępna w tej serii okleina CPL charakteryzuje się najwyższą odpornością na zarysowania, uderzenia i wysokie temperatury. Dzięki specjalnej powłoce zapobiegającej powstawaniu śladów palców, drzwi przez długi czas zachowują nieskazitelny wygląd bez konieczności ciągłego czyszczenia.

Uno Premium - minimalizm w rozsądnej cenie

Jeśli szukają Państwo maksymalnie minimalistycznych drzwi o gładkiej strukturze i jednolitej powierzchni, model Uno Premium będzie strzałem w dziesiątkę. To klasyczne, pełne skrzydło płytowe, które można zamówić w wersji bezprzylgowej.

Dla kogo? Dla osób poszukujących stonowanego tła dla odważniejszych elementów aranżacji wnętrza, takich jak wyraziste podłogi czy dekoracyjne tapety.

Trwałość. Pokryte wysokiej jakości folią Premium na bazie polipropylenu (PP), która doskonale imituje strukturę naturalnego drewna lub zapewnia matową, aksamitną gładkość w wersji jednokolorowej.

Autor: DrzwiRadom.pl/ Materiały prasowe Drzwi ERKADO LAURENCJA

Na co zwrócić uwagę przed zakupem drzwi? Poradnik eksperta

Wybór konkretnego modelu wizualnego to dopiero połowa sukcesu. Aby zakupione drzwi cieszyły Państwa oko przez dekady, warto poznać kilka kluczowych aspektów technicznych, które wyróżniają poszczególne rozwiązania konstrukcyjne.

Konstrukcja: Ramiakowa czy Płytowa?

ERKADO oferuje drzwi w dwóch głównych technologiach budowy skrzydła:

Konstrukcja ramiakowa (technologia STILE). Składa się z solidnych pionowych i poziomych ramiaków wykonanych z płyty MDF, połączonych grubszymi poprzeczkami. Drzwi te są ciężkie, stabilne i wysoce odporne na uszkodzenia mechaniczne. Elementy są oklejane pojedynczo, co eliminuje ryzyko odklejania się folii na krawędziach.

Konstrukcja płytowa. Opiera się na wewnętrznej ramie drewnianej obłożonej dwiema płytami HDF. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia stabilizujący "plaster miodu" (co zapewnia lekkość skrzydła) lub płyta pełna (gwarantująca doskonałe wygłuszenie). To idealne rozwiązanie do gładkich, minimalistycznych skrzydeł, takich jak seria Baldur czy Uno Premium.

Rodzaj wykończenia: estetyka i odporność

Wybór odpowiedniej okleiny ma fundamentalny wpływ na trwałość drzwi. W nowoczesnych wnętrzach najczęściej stosuje się:

Lakiery UV. Nakładane nowoczesną metodą hydrodynamiczną i utwardzane promieniami UV. Dają idealnie gładką powierzchnię, odporną na domową chemię i zarysowania.

Okleiny Premium. Wykonane na bazie polipropylenu (PP). Wyróżniają się wysoką elastycznością, odpornością na ścieranie oraz wiernym oddaniem rysunku i struktury naturalnego drewna.

Laminaty CPL (Continuous Pressure Laminate). Niezwykle odporne powłoki stosowane tam, gdzie drzwi narażone są na mocniejsze zużycie. Bardzo dobrze sprawdzają się w domach, gdzie mieszkają czworonogi.

Bezprzylgowe czy przylgowe?

W nowoczesnym designie zdecydowanie dominują drzwi bezprzylgowe. Chociaż wymagają one nieco bardziej precyzyjnego montażu (który nasz zespół z RuckZuck Radom wykonuje z najwyższą dokładnością), efekt końcowy w postaci idealnie równej płaszczyzny ściany i ościeżnicy jest bezcenny. Drzwi przylgowe pozostają świetnym wyborem do wnętrz o charakterze tradycyjnym, klasycznym czy rustykalnym.

Autor: DrzwiRadom.pl/ Materiały prasowe Drzwi ERKADO JAŚMIN

Porównanie najpopularniejszych kolekcji drzwi ERKADO

Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji, przygotowaliśmy praktyczne podsumowanie najważniejszych cech omawianych modeli drzwi wewnętrznych:

Model Konstrukcja skrzydła Sugerowany styl wnętrza Główne wyróżniki i opcje Werbena Ramiakowa (STILE z MDF lub drewna i HDF) Subtelną elegancja z funkcjonalnością, będą pasować do każdego wnętrza, od klasycznych po nowoczesne aranżacje. Kolekcja Werbena charakteryzuje się skośną listwą, która nadaje drzwiom unikalny, ale jednocześnie stonowany wygląd. Idealnie pasuje do wnętrz, w których liczy się harmonijna integracja funkcjonalności z designem. Jaśmin Ramiakowa (STILE z MDF lub drewna i HDF) Najlepiej sprawdzają się w jasnych, minimalistycznych oraz nowoczesnych wnętrzach. Subtelne panele, uniwersalny design do każdego wnętrza. Produkowane w wykończeniu PREMIUM lub CPL, charakteryzują się gładką powierzchnią, która przyciąga wzrok swoją subtelną elegancją Baldur Płytowa (ramiak MDF lub drewniany i HDF) Minimalistyczny, loftowy, nowoczesny apartament Przeszklenie 50 mm na całej wysokości, opcja czarnego szkła bezpiecznego VSG, możliwość czarnych krawędzi skrzydła Laurencja Ramiakowa (STILE z MDF lub drewna i HDF) Modern classic, nowoczesny skandynawski Trójwarstwowy lakier UV (Biały Tytanowy), poziome, wąskie przeszklenia dające lekkość, solidna i ciężka konstrukcja Altamura Płytowa (ramiak MDF lub drewniany i HDF) Nowoczesny, biurowy, industrialny, rodzinne domy Wykończenie odporną okleiną ST CPL z powłoką zapobiegającą palcowaniu (AntiFinger), opcjonalne metaliczne intarsje Uno Premium Płytowa (ramiak MDF lub drewniany i HDF) Minimalistyczny, klasyczny, uniwersalny Gładka, jednolita powierzchnia bez frezowań, wykończenie wysokiej klasy folią PP Premium, bardzo korzystny stosunek ceny do jakości

Dlaczego warto kupić drzwi ERKADO w Salonie RuckZuck Radom?

Wybór wymarzonych drzwi wewnętrznych to dopiero początek drogi do pięknego mieszkania. Równie ważny, o ile nie najważniejszy, jest profesjonalny pomiar, bezpieczny transport oraz profesjonalny montaż drzwi. Jako salon partnerski renomowanej europejskiej sieci RuckZuck, działający pomyślnie w Radomiu od 2010 roku, oferujemy Państwu całkowicie bezstresowe podejście do zakupu stolarki oraz wykończenia podłóg.

Co nas wyróżnia na tle innych punktów sprzedaży i dlaczego warto nam zaufać?

Kompleksowość usług. Nie muszą Państwo szukać osobno doradcy, transportu i ekipy montażowej. U nas otrzymują Państwo pełen pakiet. Nasi specjaliści przyjadą na miejsce inwestycji, dokonają precyzyjnych pomiarów otworów drzwiowych, doradzą w kwestii kierunków otwierania i odpowiednich ościeżnic, a na koniec dostarczą i sprawnie zamontują wybrane skrzydła.

Oszczędność dzięki 8% stawce VAT. Klienci indywidualni, zamawiając drzwi i podłogi wraz z usługą montażu w naszym salonie, mogą skorzystać z obniżonej stawki VAT wynoszącej 8% (zamiast standardowych 23%). Różnica ta w skali całego mieszkania pozwala zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych, które można przeznaczyć na inne wydatki remontowe.

Partnerstwo z liderami rynku. Status Salonu Premium ERKADO daje nam bezpośredni dostęp do najświeższych kolekcji. Gwarantuje to najkorzystniejsze ceny na rynku, szybką realizację zamówień oraz pełne wsparcie techniczne producentów. Naszą wiarygodność i uczciwość biznesową potwierdza aktywne członkostwo w ogólnokrajowym programie Rzetelna Firma.

Bezpieczeństwo i gwarancja. Na wszystkie wykonane przez nas usługi montażowe oraz zakupione produkty udzielamy pełnej, 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również fachowy i rzetelny serwis pogwarancyjny, dbając o to, by zakupione produkty służyły Państwu nienagannie przez długie lata.

Nie tylko drzwi wewnętrzne. W naszej radomskiej ofercie znajdą Państwo również solidne i bezpieczne drzwi zewnętrzne, nowoczesne drzwi przesuwne i szklane, szeroki wybór paneli (w tym panele podłogowe laminowane oraz ultratrwałe i ciche podłogi winylowe), a także wszelkie niezbędne materiały wykończeniowe, takie jak listwy przypodłogowe, podkłady oraz ergonomiczne klamki.

Nasz przyjazny i doświadczony zespół z przyjemnością pomoże Państwu dobrać najlepsze rozwiązania do Waszego domu. Zadbamy o to, aby cały proces przebiegł sprawnie, czysto i terminowo, uwalniając Was od stresu związanego z koordynacją prac budowlanych.

Autor: DrzwiRadom.pl/ Materiały prasowe Drzwi ERKADO BALDUR

Podsumowanie

Nowoczesne mieszkanie wymaga przemyślanych decyzji i sprawdzonych partnerów. Wybierając drzwi wewnętrzne marki ERKADO, zyskują Państwo gwarancję ponadczasowego designu, wysokiej jakości wykonania i wyjątkowej trwałości. Łącząc ten wybór z profesjonalizmem naszego radomskiego salonu RuckZuck, inwestują Państwo bez ryzyka.

Pomożemy Państwu wybrać najlepsze drzwi i podłogi do Waszego domu, a nasz zespół profesjonalnie zajmie się ich transportem oraz sprawnym montażem.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub bezpośrednich odwiedzin w naszym salonie w Radomiu. Pozwólcie nam zadbać o to, aby Wasze wnętrze zyskało nowoczesny, elegancki charakter i funkcjonalność na lata.

Autor: DrzwiRadom.pl/ Materiały prasowe

Więcej informacji na stronie: https://www.drzwiradom.pl/wakacyjna-promocja-erkado/

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