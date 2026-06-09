Jest kolejny transfer w drużynie Radomki. To doświadczona zawodniczka znana z parkietów Tauron Ligi

Kinga Stronias ostatni sezon występowała w barwach Sokoła & Hagric Mogilno. Wcześniej reprezentowała barwy m.in. Uni Opole czy Developeres Rzeszow. Dla nowej przyjmującej będzie to 8 sezon w Tauron lidze. Do tej pory Kinga Stronias rozegrała blisko 120 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej i zdobyła ponad 1000 punktów, potwierdzając swoją wartość oraz doświadczenie na ligowych parkietach.
Cieszymy się, że Kinga dołącza do MOYA Radomki Radom. Wierzymy, że jej doświadczenie, umiejętności i ogranie zdobyte przez lata występów w TAURON Lidze będą ważnym atutem naszej drużyny w nadchodzącym sezonie - czytamy na radomka.com
Przypomnimy, to kolejna przyjmująca, która podpisała konteakt z klubem. Kilka dni temu do drużyny Radomki dołączyła Aleksandra Dudek.
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