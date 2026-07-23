Tragiczny wypadek w gminie Kowala. Śmiertelnie potrącił 75-latkę, miał sądowy zakaz

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w środowy wieczór (22 lipca), około godziny 19:00 na terenie gminy Kowala. Służby ratunkowe oraz policję zaalarmował oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, który otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszej w Józefowie.

Na miejsce natychmiast skierowano patrole oraz załogę pogotowia ratunkowego. Niestety, na pomoc starszej kobiecie było już za późno.

Śmierć na miejscu i złamany zakaz sądowy

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem marki Skoda jechał w kierunku miejscowości Sołtyków. W pewnym momencie uderzył w idącą pieszą. Siła uderzenia była ogromna.

– Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 26-latek kierujący Skodą jadąc w kierunku Sołtykowa potrącił pieszą. 75-latka poniosła śmierć na miejscu zdarzenia – relacjonuje podkom. Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Policjanci od razu sprawdzili stan trzeźwości kierowcy – badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Służby nie poprzestały jednak na tym. Od 26-latka pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych, które mają wykazać, czy w momencie wypadku nie znajdował się pod wpływem środków odurzających.

Szokujące fakty wyszły na jaw, gdy mundurowi zweryfikowali dane młodego kierowcy w policyjnych systemach informatycznych. Okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę pomimo wyraźnego zakazu wydanego przez sąd.

– Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 26-latek został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych – dodaje podkom. Justyna Jaśkiewicz.

Co grozi kierowcy?

Sprawca tragedii spędził noc w policyjnym areszcie. Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, jednak w obliczu spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, konsekwencje będą znacznie surowsze.

Dokładny przebieg oraz wszystkie okoliczności tego tragicznego potrącenia są teraz wyjaśniane przez radomskich policjantów. Wszystkie czynności na miejscu zdarzenia prowadzone są pod ścisłym nadzorem prokuratury.