Nad zalewem w Domaniowie odbył się Dzień Ratownika Wodnego. Świętowali ratownicy WOPR Radom

Ratownicy z radomskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego spotkali się w nad zalewem w Domaniowie, by uczcić Dzień Ratownika Wodnego, który obchodzony jest 29 czerwca.

Impreza odbywa się już po raz czwarty. Wprawdzie dzień ratownika wodnego przypada 29 czerwca, natomiast wiadomo, że ratownicy wodni w tym okresie pracują na plażach, dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować swoje wydarzenie w dogodnym dla nas terminie, tak, aby jak największa liczba naszych podopiecznych mogła się pojawić. Nasza jednostka jest naprawdę duża i zależy nam, aby wszyscy ratownicy mogli się poznać i zintegrować. o dla nas ważny moment, chcemy się integrować, poznawać, a przede wszystkim wymieniać doświadczeniem. Za chwilę dla każdego z nas zaczyna się sezon, więc przy takiej okazji, możemy podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami – mówi Paweł Stefański, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Radom.

Po części oficjalnej odbył ratownicy i ich rodziny mogli oddać się wodnym atrakcjom. Można było popływać na łodziach motorowych, deskach ratowniczych. Obecnie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Radom zrzesza ponad 500 członków.

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