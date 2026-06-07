Narożnik i Adamska wygrały w Kozienicach. Za nami Grand Prix w siatkówce plażowej [GALERIA]

Łącznie w turnieju wzięło udział 23 drużyny z całej Polski. W finale zagrały para Klaudia Turkot i Magdalena Lewandowska oraz para Karolina Narożnik i Basia Adamska. Zwyciężyły Narożnik i Adamska, które pewnie wygrały po dwóch setach (21:16, 21:13). Zwyciężczynie przyznały, że ich duet miał charakter czysto eksperymentalny. Przed zawodami w Kozienicach nigdy ze sobą nie trenowały i przyjechały na turniej „na wielkim spontanie”, co nie przeszkodziło im w zdobyciu najwyższego stopnia podium.

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Bardzo się cieszymy, jeszcze to do nas nie dociera. Bardzo wysoki poziom turnieju. Bałyśmy się, czy przejdziemy eliminacje. Pary, które tutaj przyjechały, zdecydowanie potrafią grać w siatkówkę. My mamy też trochę niekonwencjonalną siatkówkę, bo nie mamy nominalnej blokującej, tylko blokujemy na zmianę, więc też to może dla przeciwniczek to jest takie deprymujące - mówiły po wygranym meczu finałowym Karolina Narożnik i Basia Adamska

Tegoroczny turniej po raz kolejny odbył sie przy ul. Bohaterów Studzianek 30, czyli na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

Duże emocje, duża duża frajda. Myślę, że widzowie bardzo zadowoleni, bo poziom bardzo wysoki, czołówka polskiej siatkówki plażowej. Dużo emocji, pogoda bardzo nam fajnie sprzyjała. Myślę, że miejsce też jest piękne tutaj i dużo zieleni, miejsce takie klimatyczne, więc dziewczyny z tego co rozmawialiśmy były bardzo zadowolone - mówił Marcin Zmitrowicz dyrektor KCRiS

Organizatorem Grand Prix w Siatkówce Plażowej Kobiet był Polski Związek Piłki Siatkowej, Gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Patronat honorowy nad imprezą objął burmistrz Gminy Kozienice - Mariusz Prawda. Radio Eska było patronem medialnym tego wydarzenia.

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