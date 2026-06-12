Noc Świętojańska w Jedlińsku: Tradycja, muzyka i zabawa pod gwiazdami

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-06-12 10:19

Już 21 czerwca mieszkańcy regionu będą mogli wspólnie celebrować magię najkrótszej nocy w roku. Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej zapraszają na wyjątkową Noc Świętojańską – Sobótkę Gminną, która obfitować będzie w występy lokalnych artystów, regionalne przysmaki i widowiskowe obrzędy nad rzeką Radomką.

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Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Wydarzenie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku przy ul. Warszawska 2a. W programie przewidziano występy artystyczne, konkursy regionalne oraz tradycyjne obrzędy związane z Sobótką.

HARMONOGRAM WYDARZENIA: 

 16:00 – Rozpoczęcie wydarzenia.

 16:15 – Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży (prezentacje artystyczne uczestników zajęć GCKiKF).

 17:45 – Występy zespołów ludowych (Wólczanki, Ludwiczanki, Bierwiecka Biesiada, Czerwona Jarzębina, Czerwone Korale).

 19:15 – Rozstrzygnięcie konkursów na tradycyjną potrawę oraz najpiękniejszy wianek.

 19:30 – Korowód z wiankami nad rzekę Radomkę.

 20:00 – Koncert zespołu Guzowianki.

 21:00 – Rozpalenie ogniska sobótkowego.

 21:15 – Zabawa taneczna z zespołem „Szał”.

W trakcie wydarzenia dostępne będą stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, strefa animacji, malowanie twarzy oraz konkursy z nagrodami. 

Przypomnijmy, Noc Świętojańska – Sobótka Gminna w Jedlińsku już 21 czerwca na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.

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