Noc Świętojańska w Jedlińsku: Tradycja, muzyka i zabawa pod gwiazdami

Wydarzenie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku przy ul. Warszawska 2a. W programie przewidziano występy artystyczne, konkursy regionalne oraz tradycyjne obrzędy związane z Sobótką.
HARMONOGRAM WYDARZENIA:
16:00 – Rozpoczęcie wydarzenia.
16:15 – Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży (prezentacje artystyczne uczestników zajęć GCKiKF).
17:45 – Występy zespołów ludowych (Wólczanki, Ludwiczanki, Bierwiecka Biesiada, Czerwona Jarzębina, Czerwone Korale).
19:15 – Rozstrzygnięcie konkursów na tradycyjną potrawę oraz najpiękniejszy wianek.
19:30 – Korowód z wiankami nad rzekę Radomkę.
20:00 – Koncert zespołu Guzowianki.
21:00 – Rozpalenie ogniska sobótkowego.
21:15 – Zabawa taneczna z zespołem „Szał”.
W trakcie wydarzenia dostępne będą stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, strefa animacji, malowanie twarzy oraz konkursy z nagrodami.
Przypomnijmy, Noc Świętojańska – Sobótka Gminna w Jedlińsku już 21 czerwca na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.
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