Udane zawody radomskich lekkoatletów. Trzy medale i rekordy życiowe zawodników RLTL GGG

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-07-27 13:13

1 złoty i 2 srebrne medale wywalczyli radomscy sportowcy klubu RLTL GGG Radom w 102. PZLA Mistrzostwach Polski, które w dniach 24-26 lipca odbyły się w Białymstoku. Trójka reprezentantów z Radomia ma bardzo duże szanse reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Europy.

Biegaczki na stadionie lekkoatletycznym. O sukcesach klubu z Radomia w Białymstoku przeczytasz na Eska Radom.
Autor: RLTL GGG Radom/ Materiały prasowe

Dawid Krzemiński został mistrzem Polski w trójskoku, bijąc swój rekord życiowy wynikiem 16 metrów i 15 centymetrów. Srebrne medale wywalczyli Julia Adamczyk w skoku w dal oraz Adam Bajorski w biegu z przeszkodami. Z trzema krążkami na koncie i licznymi miejscami w ścisłych finałach, Radom potwierdzamy swoją ogromną siłę na mapie polskiej lekkoatletyki. 

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Cieszą medale, które zostały wywalczone w bardzo dobrym stylu. Ekipa jest stosunkowo młoda, dlatego każdy finał stanowi bardzo dobry prognostyk na przyszłość - mówił po powrocie do Radomia, trener Artur Błasiński

Rekord życiowy ustanowiła też Kinga Konder w pchnięciu kulą. Mimo wielkich sukcesów, mistrzostwa nie obyły się bez dramatycznych zwrotów akcji. Izabela Smolińska, choć ukończyła bieg na 400 m przez płotki na drugim miejscu, została zdyskwalifikowana za błąd techniczny na siódmym płotku. W zawodach wystąpiły również m.in Martyna Kotwiła i Wiktoria Gadajska.

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