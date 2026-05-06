Od dziś kierowcy przejadą ul. Chrobrego. Prace przy budowie mostu już się zakończyły

Oprócz nowej nawierzchni drogi, w ramach zadania wykonano m.in. chodniki po obu stronach ulicy, nowe drogi rowerowe, wymieniono kanalizację deszczową, poprawiono geometrię ronda oraz zmodernizowano oświetlenie. Pojawiło się także nowe oznakowanie poziome i pionowe, zmieniona została lokalizacja przystanku autobusowego. Ważnym elementem inwestycji były prace związane z mostem. Pierwotnie miał on przejść modernizację.W trakcie zadania okazało się jednak, że most był w gorszym stanie technicznym, niż wynikało to z oceny sprzed rozbiórki. Podjęliśmy więc decyzję o zastąpieniu go nową przeprawą, która będzie mogła przez wiele lat służyć Radomianom - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.