Ponad 300 projektów w Budżecie Obywatelskim Radomia!

Mieszkańcy zgłosili ponad 300 propozycji. Zakończyło się składanie wniosków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia.

W miejskiej kasie na ten cel zarezerwowano ​ponad 10 i pół miliona złotych.

W tegorocznej edycji wpłynęły projekty o łącznej wartości przekraczającej 75 milionów złotych. Wśród zgłoszonych propozycji dominują tzw. projekty miękkie, obejmujące organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatywy prozdrowotne oraz działania integrujące lokalne społeczności. Radomianie nie zapomnieli również o projektach infrastrukturalnych. Wśród nich znalazły się m.in. propozycje budowy chodników, dróg rowerowych czy realizacji małej infrastruktury osiedlowej - mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.

Obecnie trwa sprawdzanie wszystkich pomysłów, jakie wpłynęły. Głosowanie ma odbyć się na przełomie czerwca i lipca.