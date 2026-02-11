Pracownicy z radomskiego lotniska będą oddelegowani na Chopina. PPL szuka oszczędności na radomskim lotnisku

Chodzi o to by liczba pracująca na radomskim lotnisku była dostosowana do liczby połączeń. Jak ustaliła PAP chodzi o wyłączenie dwóch gate-ów oraz linii kontroli bezpieczeństwa. Analizy w tej sprawie mają być przeprowadzone w kwietniu.

Chcemy dostosować wykorzystanie infrastruktury lotniskowej i liczbę pracowników operacyjnych, m.in. do tego, ile i w jakich dniach jest wykonywanych operacji lotniczych - mówi Marcin Danił, członek zarządu PPL.

PPL szacuje, że z radomskiego lotniska może skorzystać 120 tys. pasażerów.

