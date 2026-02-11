Pracownicy z radomskiego lotniska będą oddelegowani na Chopina. PPL szuka oszczędności na radomskim lotnisku

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-02-11 13:01

50 milionów złotych- tyle w tym roku może wynieść strata radomskiego lotniska. PPL szuka oszczędności. Dla​tego też część bramek i linii kontroli bezpieczeństwa ma zostać wyłączonych.

lotnisko radom

i

Autor: Wojciech Wójcikowski

Chodzi o to by liczba pracująca na radomskim lotnisku była dostosowana do liczby połączeń. Jak ustaliła PAP chodzi o wyłączenie dwóch gate-ów oraz linii kontroli bezpieczeństwa. Analizy w tej sprawie mają być przeprowadzone w kwietniu. 

Chcemy dostosować wykorzystanie infrastruktury lotniskowej i liczbę pracowników operacyjnych, m.in. do tego, ile i w jakich dniach jest wykonywanych operacji lotniczych - mówi Marcin Danił, członek zarządu PPL. 

Mikołajkowy Rajd Uśmiechu w Radomiu - 5. Edycja

PPL szacuje, że z radomskiego lotniska może skorzystać 120 tys. pasażerów. 

Zobacz galerię z budowy żłobka w Przytyku: 

Trwa budowa żłobka w Przytyku
Galeria zdjęć 3