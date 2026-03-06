Przed Sądem Rejonowym rusza proces w sprawie wystrzału w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu

Przed radomskim sądem rejonowym w Radomiu ruszył proces w sprawie wystrzału z broni myśliwskiej do jakiego doszło w styczniu 2024 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

i Autor: Wojciech Wójcikowski