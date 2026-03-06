Przed Sądem Rejonowym rusza proces w sprawie wystrzału w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu

Zarzuty przekroczenia uprawnień usłyszał emerytowany już policjant Adrian R. zdaniem śledczy wniósł broń i naboje bez zgody przełożonego.
- Policjant niechcący trącił sztucer i chciał sprawdzić, czy nie uszkodziła się luneta. Wówczas doszło do wystrzału. Zdaniem prokuratury, funkcjonariusz oddał w pokoju służbowym strzał kontrolny bez sprawdzenia, czy do komory nabojowej nie został załadowany pocisk -przypomina Cezary Ołtarzewski z Prokuratury Rejonowej Radom- Wschód.
Oskarżonemu policjantowi grozi do 3 lat więzienia.
