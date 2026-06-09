Radomskie lotnisko na plusie. W maju liczba pasażerów wyraźnie wzrosła

W maju Lotnisko Warszawa – Radom obsłużyło 3316 pasażerów. To o ponad tysiąc osób więcej niż miesiąc wcześniej oraz o blisko 16 procent więcej niż w maju 2025 roku. Jak informują Polskie Porty Lotnicze, w ubiegłym miesiącu na lotnisku wykonano 19 pasażerskich operacji lotniczych. Wzrost ruchu związany jest między innymi z regularnymi połączenia do Larnaki na Cyprze oraz uruchomionymi w maju lotami do tureckiej Antalyi.

Majowe wzrosty to doskonały prognostyk przed szczytem sezonu. Dla nas równie ważny jest jednak fakt, że na płytę radomskiego lotniska wracają na lato czołowi przewoźnicy i znane biura podróży. Uruchomienie połączeń do Turcji i Egiptu pokazuje, że skutecznie budujemy zaufanie naszych partnerów biznesowych, a podróżnym dajemy wygodny start na wymarzone wakacje - podkreśla Piotr Rudzki, rzecznik prasowy PPL.

Obecnie z radomskiego lotniska można polecieć między innymi do Antalyi, Larnaki, Tirany i Rzymu.

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