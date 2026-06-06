Rusza Radomska Wiosna Literacka. Sprawdź co będzie się działo

Będą to nie tylko spotkania z wybitnymi pisarzami, ale przede wszystkim głęboki ukłon w stronę historii miasta i wolności słowa. W tym roku festiwal odbędzie się pod hasłem BUNT, WOLNOŚĆ, EMANCYPACJA i nawiązuje do 50. rocznicy Protestu Robotniczego w Radomiu z czerwca 1976 roku.

Program 48. Radomskiej Wiosny Literackiej obfituje w nazwiska z literackiego topu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wojciech Tochman, Ziemowit Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Wit Szostak, Łukasz Barys, Paweł Sołtys oraz Michał Rusinek. Nie zabraknie również akcentów międzynarodowych. Radom odwiedzą: Selja Ahava oraz Verena Kessler. Ważnym punktem programu będzie spotkanie „Pamięć buntu” z Teresą Opoką i Mirosławą Hetman, poświęcone wydarzeniom Czerwca ’76, połączone z czytaniem performatywnym książki „Na ścieżkach zdrowia”. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty z Martą Trojanowską oraz spotkanie z Michałem Rusinkiem wokół tematu solidarności. Większość wydarzeń odbędzie się w przestrzeni miejskiej: na Placu Corazziego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12 oraz w Teatrze Powszechnym.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

PROGRAM

6 CZERWCA / SOBOTA

10:00 A czy jeż może też…? - warsztaty dla dzieci w wieku 6-10 lat z Martą Trojanowską, miejsce: MBP w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12

12:00 Na drodze do (samo)uwolnienia - spotkanie autorskie z Filipem Cembalą i promocja książki pt.: „Lowiz, czyli na szlaku po ulgę”. Rozmowę poprowadzi Marta Trojanowska. miejsce: Pomnik Jana Kochanowskiego, Pl. Corazziego

14:00 Między końcem a nowym początkiem - spotkanie autorskie z Ziemowitem Szczerkiem i promocja książek pt.: „Końce światów”, „Baciary z piekła rodem”. Rozmowę poprowadzi Paweł Błach. miejsce: Pomnik Jana Kochanowskiego, Pl. Corazziego

16:00 Czułość jako opór - spotkanie autorskie z Jarosławem Mikołajewskim i promocja tomów poezji pt.: „Na skrawku”, „Kołysanki dla Laury”. Rozmowę poprowadzi Anna Spólna. miejsce: Pomnik Jana Kochanowskiego, Pl. Corazziego

18:00 Między pamięcią a przemianą – spotkanie z fińską pisarką Selją Ahavą i promocja książek “Zanim mój mąż zniknie” (książkę na j. polski przełożyły Justyna Polanowska i Aleksandra Wróblewska) oraz “Dzień, w którym wieloryb przepłynął przez Londyn” (książkę na j. polski przełożyła Justyna Polanowska). Spotkanie z języka angielskiego na język polski będzie tłumaczył Łukasz Kotyński. Rozmowę poprowadzi Agnieszka Jelonek.

20:00 (Do)wolność czytania - reading party nr 10 - to wydarzenie dla wszystkich, którzy kochają książki, a przy okazji czytania chcieliby poznać osoby o podobnych zainteresowaniach. Czytamy w ciszy przyniesioną przez siebie lekturę. miejsce: ogród przed biblioteką, ul. Piłsudskiego 12

21:00 Głosy Niepokornych Wieczorne wydarzenie performatywne przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem Droga Mleczna, inspirowane hasłami: bunt, wolność, emancypacja. Wśród ogrodowych ścieżek ożyją postaci związane z Radomiem – ludzie odwagi, sprzeciwu i własnego głosu. Więcej szczegółów niebawem. miejsce: ogród przed biblioteką, ul. Piłsudskiego 12

7 CZERWCA / NIEDZIELA

12:00 Ostatnie wagary wolności - spotkanie autorskie z Aleksandrą Tarnowską i promocja książki pt.: „Niedźwiedź, syn niedźwiedzia”. Rozmowę poprowadzi Monika Ochędowska. miejsce: Pomnik Jana Kochanowskiego, Pl. Corazziego

13:30 Miało być inaczej. Droga do dorosłości - spotkanie autorskie z Łukaszem Barysem i promocja książki pt.: „Gdzie sypiają dzikie konie”. Rozmowę poprowadzi Katarzyna Kosterna. miejsce: Pomnik Jana Kochanowskiego, Pl. Corazziego

15:00 Między pamięcią a (z)myśleniem - spotkanie autorskie z Witem Szostakiem i promocja książki pt.: „Suche strugi”. Rozmowę poprowadzi Anna Karczewska. miejsce: Pomnik Jana Kochanowskiego, Pl. Corazziego

16:30 Poetycki głos sprzeciwu - spotkanie autorskie z Tadeuszem Dąbrowskim i promocja tomów poezji pt.: „PUK”, „To jest fajka. Wiersze z lat 1999-2020”. Rozmowę poprowadzi Anna Spólna. miejsce: Muzeum Rzemiosł, Pl. Konstytucji 3 Maja 3/7

18:00 Moje ciało, mój wybór, moja odpowiedzialność - spotkanie autorskie z niemiecką pisarką, Vereną Kessler i promocja książki pt.: „Ewa” (książkę przełożyła na j. polski Małgorzata Gralińska). Spotkanie z języka niemieckiego na język polski będzie tłumaczyła Marta Brudny. Rozmowę poprowadzi Anna Karczewska.

19:30 Różnorodny Radom. Spacer śladami ilustrowanego atlasu architektury - spacer śladami „Ilustrowanego atlasu architektury. Radom”. Spacer poprowadzą Monika Lipko i Olga Stawczykzbiórka: MBP w Radomiu

8 CZERWCA / PONIEDZIAŁEK

17:00 Między wojną a empatią - spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem i promocja reportażu pt.: „Delfiny i Belzebub”. Rozmowę poprowadzi Hanna Łozowska. miejsce: Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Rynek 11 (taras)

19:00 Pamięć buntu - spotkanie autorskie z Teresą Opoką (autorka książki "Na ścieżkach zdrowia") i Mirosławą Hetman (Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 1976) oraz performatywne czytanie fragmentów książki pt.: „Na ścieżkach zdrowia”. Rozmowę poprowadzi Łukasz Zaborowski. miejsce: Teatr Powszechny w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 (Scena Kameralna)

21:00 KLAWO gra KOMBIZ okazji 50-lecia zespołu Kombi zapraszamy na wyjątkowy koncert, podczas którego ich repertuar weźmie na warsztat Klawo. Usłyszymy nowe interpretacje utworów z przełomowego okresu działalności Kombi – czasu takich hitów jak „Słodkiego miłego życia”, „Nasze rendez-vous” czy „Black and White”.Klawo to zespół instrumentalistów poruszających się swobodnie między gatunkami, który nada tym kompozycjom świeżą energię i współczesne brzmienie.miejsce: Klub muzyczny “Dzikie węże”, MOK Amfiteatr, ul. Parkowa 1WSTĘP BEZPŁATNY

9 CZERWCA / WTOREK

17:00 Bunt w (nie)męskim świecie - panel dyskusyjny z udziałem Anny Kowalczyk („Brakująca połowa dziejów”), Małgorzaty Ziewieckiej („Sama. Opowieść o Annie Bilińskiej”) oraz Wojciecha Śmiei („Po męstwie”). Rozmowę poprowadzi Hanna Łozowska. miejsce: MBP w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12

19:00 Pod włos czasu - spotkanie autorskie z Pawłem Sołtysem i promocja książki pt.: „Monolok”. Rozmowę poprowadzi Łukasz Wojtusik. miejsce: MBP w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12

10 CZERWCA / ŚRODA

10:00 - Mały bunt, wielka sprawa - spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem i promocja książki pt.: „Bibuła w tapczanie. O solidarności dla dzieci”. Rozmowę poprowadzi Marta Trojanowska. miejsce: MBP w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12

10:00-17:00 Wywoływanie liter - Graffiti Jam w bibliotecznym ogrodzie z muzyką na żywomiejsce: ogród przed biblioteką, ul. Piłsudskiego 12

17:00 Duchy miasta: Litery buntu - otwarcie wystawy fotograficznej, kurator: Szymon Wykrota miejsce: ogród przed biblioteką, ul. Piłsudskiego 12

17:30 Małe życie w trybach wielkiej historii - spotkanie autorskie z Maciejem Płazą i promocja książki pt.: „Kasperl i Margit”. Rozmowę poprowadzi Łukasz Wojtusik. miejsce: MBP w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12

19:00 Promocja antologii „17 sylab o wolności. Antologia pokonkursowa - haiku wyróżnione i nagrodzone w latach 2021–2025” i koncert jazzowy Miłosza Berdzika. miejsce: Kamienica Glogierów, ul. Sienkiewicza 12

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