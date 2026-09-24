Sąd zajmie się stanem kamienicy przy ul. Moniuszki po dawnym kinie Atlantic

Budynek przy ul. Moniuszki 15 w którym mieściły się kina Corso i Atlantic znajduję się w złym stanie technicznym. Po ubiegłorocznym pożarze busa zniszczeniu uległa włóknina, którą osłonięto nieruchomości. Dodatkowo drzwi i okna są zdewastowane. Sprawą kamienicy od dłuższego czasu zajmuję się straż miejska w Radomiu.

Zaczęło się to od nie wykonywania obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości. Chodziło o utrzymanie czystości i porządku i i uporządkowaniu odpadów komunalnych. Następnie zostało wszczęte postępowanie po pożarze busa przy ul. Moniuszki dotyczące niezabezpieczenia miejsca niebezpiecznego. Według naszej opinii wiszące i powiewające resztki osłony elewacji stanowi niebezpieczeństwo dla przechodniów. Ponieważ ze strony współwłaścicieli nie było żadnej współpracy w tej sprawie został skierowany wniosek do sądu o rozpatrzenie sprawy i ewentualne ukaranie - mówi Mariusz Bocheński z radomskiej straży miejskiej.

Kto może karać za stan elewacji kamienic?

Kamienica przy ul. Moniuszki to nie jedyny w mieście budynek, którego stan techniczny i estetyczny pozostawia wiele do życzenia. W pustostanach często koczują bezdomni, często dochodzi do pożarów. Stąd pytania czy straż miejska ma narzędzia by karać i nakazywać właścicielom zabezpieczenie swoich własności?

W przypadku odpadania tynku albo części kamienic nie mamy takich uprawnień. Prowadzimy doraźne działania nakazujące czy informujące zarządcę, właściciela o zabezpieczeniu doraźnym i informowaniu o odpowiedzialności karnej i cywilnej w przypadku, gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia. Za całość, wizerunku elewacji odpowiada Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i on ma narzędzia prawne przymuszające właściciela, zarządcę nieruchomości do wykonania takich prac - mówi Mariusz Bocheński.

O stan kilku kamienic w centrum miasta zapytaliśmy Inspekcję Nadzoru Budowlanego:

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. Natomiast w przypadku utrzymania obiektu w nienależytym stanie technicznym karę na wniosek prokuratora może wymierzyć jedynie sąd (przestępstwo z art. 91a P.b.). Za porządek publiczny na terenie miasta odpowiada Prezydent Miasta i Straż Miejska może karać mandatami także w tym przedmiocie.

Część kamienic dodatkowo znajduję się pod nadzorem konserwatora zabytków