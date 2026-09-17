Szpitale w Iłży i Pionkach rozwazają zamknięcie oddziałów chirugii i anestejologii. Sytuacja finansowa lecznic jest trudna.

Średnio o milion złotych miesięcznie zadłużają się szpitale powiatowe w Iłży i Pionkach. Powód to zdaniem władz lecznic i szpitali zbyt mały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pieniędzy zwyczajnie nie starcza na pensje dla medyków i funkcjonowanie szpitali. Pomysłem na szukanie oszczędności jest wygaszanie oddziałów chirurgii i anestezjologi. W Pionkach łóżka na chirurgii byłyby zamienione na miejsca w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym.

- Szpitale powiatowe finansowo szorują po dnie, taka jest prawda. Aby nie wpaść w spiralę zadłużenia i nie musieć chodzić i brać pożyczek na lichwiarskich warunkach od parabanków, pojawił się pomysł dotyczący zamykania oddziałów chirurgii. To jest bardzo trudna decyzja, decyzja która nie należy w tym momencie do mnie, czy rady powiatu, wójta albo burmistrza. Tak trudną decyzję może podjąć dyrektor szpitala jako samodzielnej jednostki leczniczej - mówi Waldemar Trelka starosta radomski.

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Powiat Radomski w ostatnich latach na inwestycje w szpitalach w Pionkach i Iłzy przekazał 170 milionów złotych.

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