Trwa zbiórka pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Radosława Witkowskiego

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-06-10 15:03

​W Radomiu od dwóch tygodni trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Społeczników z listą można spotkać w centrum miasta i radomskich targowiskach. Do tej pory zebrano ponad 3 tys. głosów.

Referendum, głosowanie

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Autor: Canva.com Referendum gminne w Białej Piskiej odbędzie się 9 maja.

By do referendum doszło społecznicy muszą zebrać ok. 13 tys. podpisów. Do tej pory mają ich 3089. Zbiórka podpisów cały czas trwa. W mediach społecznościowych Stowarzyszenia "Lepszy Radom" Radomianie mogą sprawdzić gdzie i o której będą zbierane podpisy. Prócz społeczników podpisy  od soboty zbierają także politycy PiS. 

– Zdecydowaliśmy się poprzeć społeczną inicjatywę referendum; mieszkańcy Radomia widzą, co się dzieje i nie chcą, aby miasto traciło znaczenie na gospodarczej i społecznej mapie Polski – mówi poseł PiS Radosław Fogiel.

Podpisy mogą być zbierane do 27 lipca. 

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