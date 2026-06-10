Trwa zbiórka pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Radosława Witkowskiego

By do referendum doszło społecznicy muszą zebrać ok. 13 tys. podpisów. Do tej pory mają ich 3089. Zbiórka podpisów cały czas trwa. W mediach społecznościowych Stowarzyszenia "Lepszy Radom" Radomianie mogą sprawdzić gdzie i o której będą zbierane podpisy. Prócz społeczników podpisy od soboty zbierają także politycy PiS.

– Zdecydowaliśmy się poprzeć społeczną inicjatywę referendum; mieszkańcy Radomia widzą, co się dzieje i nie chcą, aby miasto traciło znaczenie na gospodarczej i społecznej mapie Polski – mówi poseł PiS Radosław Fogiel.

Podpisy mogą być zbierane do 27 lipca.

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