W powiecie grójeckim ekshumowano 37 żołnierzy niemieckich. Odkryto również rzadkie dokumenty pochówkowe

O zakończeniu prac poinformowała Grupa Poszukiwawcza, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, prowadząca działania na dawnym cmentarzu polowym żołnierzy 448. Pułku Grenadierów. Nekropolia związana jest z walkami prowadzonymi na przyczółku warecko-magnuszewskim od sierpnia do października 1944 roku.

Jak podano, podczas ekshumacji podjęto szczątki 37 żołnierzy pochowanych w 35 pojedynczych oraz jednej podwójnej jamie grobowej. W trakcie prac archeologiczno-ekshumacyjnych odnajdywano nieśmiertelniki, które stanowią podstawowe źródło identyfikacji poległych.

Szczególną uwagę zwróciło odnalezienie 11 dokumentów typu „Grabmeldung”. Były to karty zawierające informacje o pochówku, umieszczane niegdyś w butelkach przy mogiłach. Według uczestników prac tego rodzaju znaleziska pojawiają się stosunkowo rzadko.

Grupa poszukiwawcza poinformowała również, że dzięki liście poległych wraz z adnotacjami dotyczącymi miejsc pochówku, udostępnionej przez Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, większość ekshumowanych żołnierzy udało się zidentyfikować już podczas prowadzonych działań terenowych.

Po zakończeniu wszystkich procedur szczątki ekshumowanych żołnierzy mają zostać przeniesione na cmentarz wojenny w Polesiu Dużym. Zdjecia z ekshumacji znajdziecie tutaj.

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