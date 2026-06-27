Jak informują w swoich mediach społecznościowych władze w wielu miejscach w regionie notuje się bardzo wysokie pobory wody. Stąd apele by racjonalnie korzystać z wody - każda kropla ma znaczenie W przeciwnym razie może jej zabraknąć.
Władze podradomskich gmin apelują do mieszkanćow o oszczędzanie wody
2026-06-27 16:22
Władze gmin w regionie radomskim apelują o racjonalne używanie wody. Wiele lokalnych sieci jest przeciążonych. Samorządowcy proszą by nie używać wody z sieci do między innymi do napełniania basenów, podlewania ogrodów czy mycia samochodów.