Wzmożony ruch wojsk na Mazowszu. To część ćwiczeń „OGNISTA BURZA-26”

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-06-11 15:31

Mieszkańcy południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego w najbliższych dniach mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy oraz pojazdów wojskowych. Jak informuje 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, jest to związane z rozpoczynającym się 13 czerwca ćwiczeniem taktycznym z wojskami pod kryptonimem „OGNISTA BURZA-26”.

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Ćwiczenie będzie prowadzone na terenie Stałego Rejonu Odpowiedzialności 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jego głównym celem jest doskonalenie procedur działania oraz współpracy wojska z podmiotami układu pozamilitarnego.

Według organizatorów przedsięwzięcie ma charakter szkoleniowy i stanowi element planowego procesu szkolenia realizowanego przez Siły Zbrojne RP. W związku z prowadzonymi działaniami zwiększony ruch wojskowy będzie widoczny szczególnie na terenie powiatów: piaseczyńskiego, grodziskiego, radomskiego, zwoleńskiego, grójeckiego oraz nowodworskiego.

Przedstawiciele brygady podkreślają, że realizowane ćwiczenia nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców. Jednocześnie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu.

W związku z prowadzonym szkoleniem wojsko zwraca się również z prośbą o niepublikowanie zdjęć i nagrań przedstawiających żołnierzy, pojazdy wojskowe oraz elementy infrastruktury wykorzystywanej podczas ćwiczeń. Dotyczy to także udostępniania informacji o lokalizacji wojsk, trasach przejazdu czy miejscach ich stacjonowania.

Ćwiczenie „OGNISTA BURZA-26” potrwa od 13 do 19 czerwca.

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW:

  • zwiększona obecność żołnierzy i pojazdów wojskowych jest związana wyłącznie z ćwiczeniami,
  • działania mają charakter szkoleniowy,
  • należy zachować ostrożność na drogach,
  • wojsko apeluje o nieudostępnianie zdjęć, nagrań oraz informacji dotyczących przemieszczania się wojsk.
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