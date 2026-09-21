1420 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych w sprawie płatnego parkowania. Podpisy przeciwko poszerzeniu strefy zbierali członkowie Lepszy Radom

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-21 12:52

1420 ankiet w ramach konsultacji dotyczących zmian w strefie płatnego parkowania wpłynęło do urzędu miejskiego. Obecnie trwa ich analiza i ich opracowania mamy poznać wkrótce. Podpisy przeciw poszerzeniu zbierali członkowie Stowarzyszenia Lepszy Radom.

Znak parking płatny na tle jasnego bloku. O konsultacjach w sprawie strefy parkowania przeczytasz w Eska Radom.
Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express

Konsultacje zakończyły się 9 września. Drogowcy chcieli poznać zdanie radomian na temat poszerzenia strefy na kolejne ulice. Jedno z pytań dotyczył wprowadzenia zasady, że pierwsze 15 minut parkowania będzie darmowe. Jak informuje radomski magistrat w konsultacjach społecznych wpłynęło 1420 ankiet i obecnie trwa ich analiza. 

- Chcemy jasno powiedzieć, że decyzja w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania jeszcze nie zapadła. Zależy nam na tym, by poznać zdanie mieszkańców i wspólnie wypracować rozwiązanie - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

Podpisy przeciwko poszerzeniu strefy zbierali członkowie stowarzyszenia Lepszy Radom. 

Ostateczna decyzja w sprawie zmian w strefie płatnego parkowania będzie należała do radnych 

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