Przejazdy kolejowe pod specjalnym nadzorem. Mazowiecka drogówka zwiększa liczbę kontroli - działania będą kontynuowane

Działania mazowieckiej policji były prowadzone między innymi w Radomiu. W ubiegłym tygodniu w Wieniawie podczas kontroli policjanci zatrzymali 5 kierowców, którzy zlekceważyli znak STOP. Funkcjonariusze do działań używają dronów.

Policjanci ruchu drogowego w garnizonie mazowieckim prowadzą lokalne działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierujący respektują obowiązujące przepisy i zachowują szczególną ostrożność w rejonie przejazdów. Jak duży jest problem, pokazują działania przeprowadzone w powiecie ostrołęckim. W ciągu zaledwie kilku godzin policjanci ostrołęckiej drogówki ujawnili 25 kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku stop. Wśród nich byli zarówno kierujący samochodami osobowymi, jak i pojazdami ciężarowymi - mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej policji.

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Policja apeluję o rozwagę przy dojeździe do przejazdów kolejowych.

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