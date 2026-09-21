Przejazdy kolejowe pod specjalnym nadzorem. Mazowiecka drogówka zwiększa liczbę kontroli - działania będą kontynuowane

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-21 11:10

Przejazdy kolejowe na Mazowszu pod nadzorem drogówki. Są dodatkowe kontrole, a funkcjonariusze używają drona. Wszystko to po wypadku kolejowym w Sokolnikach w którym zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych.

Przejazd Kolejowy
Autor: Dorota Gut

Działania mazowieckiej policji były prowadzone między innymi w Radomiu. W ubiegłym tygodniu w Wieniawie podczas kontroli policjanci zatrzymali 5 kierowców, którzy zlekceważyli znak STOP. Funkcjonariusze do działań używają dronów. 

Policjanci ruchu drogowego w garnizonie mazowieckim prowadzą lokalne działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierujący respektują obowiązujące przepisy i zachowują szczególną ostrożność w rejonie przejazdów. Jak duży jest problem, pokazują działania przeprowadzone w powiecie ostrołęckim. W ciągu zaledwie kilku godzin policjanci ostrołęckiej drogówki ujawnili 25 kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku stop. Wśród nich byli zarówno kierujący samochodami osobowymi, jak i pojazdami ciężarowymi - mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej policji. 

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Policja apeluję o rozwagę przy dojeździe do przejazdów kolejowych. 

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