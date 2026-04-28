23 miliony złotych pożyczki dla Radomskiego Szpitala Specjlaistycznego. Pieniądze są potrzebne, by lecznica mogła normalnie funkcjonować

Wojciech Wójcikowski
2026-04-28 10:25

23 miliony złotych otrzyma Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Decyzję zatwierdzili radni. Pieniądze są potrzebne, by zapłacić za sprzęt dostawcom między innymi leków J

szpital tochtermana

i

Pieniądze mają być przeznaczone na spłatę zobowiązań. Chodzi przede wszystkim o dostawców leków, sprzętu czy dostawców mediów takich jak prąd. Za udzieleniem pożyczki głosowało 14 radnych. 

Mimo problemów finansowych szpital stara się działać normalnie. 

- Pacjenci w naszym szpitalu są normalnie przyjmowani. Nie zamierzamy odwoływać i przekładać operacji i zabiegów. Mamy nadzieję, że do takich sytuacji nigdy nie dojdzie - mówi Barbara Łopyta dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 

Obecnie zadłużenie szpitala wynosi 70 milionów złotych. 

