23 miliony złotych pożyczki dla Radomskiego Szpitala Specjlaistycznego. Pieniądze są potrzebne, by lecznica mogła normalnie funkcjonować

Pieniądze mają być przeznaczone na spłatę zobowiązań. Chodzi przede wszystkim o dostawców leków, sprzętu czy dostawców mediów takich jak prąd. Za udzieleniem pożyczki głosowało 14 radnych.

Mimo problemów finansowych szpital stara się działać normalnie.

- Pacjenci w naszym szpitalu są normalnie przyjmowani. Nie zamierzamy odwoływać i przekładać operacji i zabiegów. Mamy nadzieję, że do takich sytuacji nigdy nie dojdzie - mówi Barbara Łopyta dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Obecnie zadłużenie szpitala wynosi 70 milionów złotych.

