Wesele jak za czasów Kochanowskiego. Przytyk zaprasza na cztery dni świętowania

Od 29 kwietnia do 3 maja w Przytyku i Słowików staną się sercem historycznej zabawy.„Kochanowski Przystanek – Wesele” – to cykl wydarzeń upamiętniających ślub Jana Kochanowskiego i Doroty Podlodowskiej, który według historycznych podań miał miejsce właśnie w tych okolicach. W programie czterodniowej imprezy znalazło się wiele atrakcji.

Zaczniemy od rozstrzygnięcia konkursu plastycznego, kolejny dzień to turniej szachowy, a takim punktem kulminacyjnym tego wydarzenia jest wesele, które odbędzie się 3 maja, czyli przejdziemy kolorowym korowodem na Mszę Świętą i w godzinach popołudniowych odbędzie się przegląd kapel ludowych, zaprasza Dariusz Wołczyński, burmistrz miasta i gminy Przytyk.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegóły dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Przytyku.

