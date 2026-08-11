39 latek zatrzymany przez białobrzeskich policjantów za posiadanie 2 kg amfetaminy. Męzczyzna był poszukiwany celem odbycia kary więzienia

- Jak ustalili mundurowi, 39-latek był również osobą poszukiwaną na podstawie nakazu doprowadzenia celem odbycia orzeczonej uprzednio kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do sądu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd, na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W sobotę mężczyzna trafił za mury aresztu śledczego, gdzie będzie oczekiwał na dalszy tok śledztwa - mówi Joanna Golus z białobrzeskiej policji.