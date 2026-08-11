39 latek zatrzymany przez białobrzeskich policjantów za posiadanie 2 kg amfetaminy. Męzczyzna był poszukiwany celem odbycia kary więzienia

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-11 14:00

Białobrzescy policjanci, zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu białobrzeskiego, podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2 kilogramy amfetaminy. Mężczyzna był również poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności.

policja radom
Autor: Wojciech Wójcikowski

Kilka dni temu białobrzescy policjanci dokonali przeszukania posesji 39letniego mężczyzny. W trakcie czynności znaleźli amfetaminę która ukryta była na terenie posesji w budynku gospodarczym.

- Jak ustalili mundurowi, 39-latek był również osobą poszukiwaną na podstawie nakazu doprowadzenia celem odbycia orzeczonej uprzednio kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do sądu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd, na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W sobotę mężczyzna trafił za mury aresztu śledczego, gdzie będzie oczekiwał na dalszy tok śledztwa - mówi Joanna Golus z białobrzeskiej policji. 

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39latkowi grozi kara do 10 lat więzienia. 

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