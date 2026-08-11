W przyszłym roku nie odbędą się poakzy lotnicze Air Show w Radomiu. Władze miasta deklarują, że będą walczyć by impreza odbywała się w Radomiu

Pytanie w sprawie pokazów Air Show wysłał do resortu obrony narodowej radny PiS Artur Standowicz. Ministerstwo odpowiedziało, że pokazy lotnicze nie są obecnie przygotowywane.

Ministerstwo Obrony Narodowej nie planuje organizacji pokazów lotniczych Air Show w Radomiu w 2027 roku. Mając na uwadze intensywnie zmieniającą się sytuację geopolityczną, w szczególności związaną z działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy, priorytetem Sił Zbrojnych RP (w tym Sił Powietrznych RP) jest realizacja zadań operacyjnych i szkoleniowych - czytamy w przesłanym również do naszej redakcji komunikacie.

Air Show to największa impreza organizowana przez lata w Radomiu, dlatego władze miasta nie zamierzają składać broni i walczyć, by impreza odbywała się na lotnisku na Sadkowie.

Nie rezygnujemy ze starań o to, by w przyszłym roku w Radomiu odbyły się Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. Od wielu miesięcy rozmawiamy i nadal będziemy rozmawiać w tej sprawie zarówno ze stroną wojskową, jak i politykami. Mamy świadomość, jak ważne jest to wydarzenie dla Radomia, ale także dla miłośników lotnictwa z całej Polski i z zagranicy. Dlatego mimo informacji, które pojawiły się w mediach, nadal wierzę, że Air Show Radom 2027 się odbędzie - mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Przypomnijmy. Pokazy Air Show w 2025 roku zostały odwołane po katastrofie samolotu F16 w Radomiu. Odbywały się wtedy ćwiczenia przed pokazami. W katastrofie zginął mjr. Marciej Slab Krakowian.

Do tej pory za organizację imprezy odpowiedzialna była Agencja Mienia Wojskowego, Polskie Porty Lotnicze i miasto Radom. Strona wojskowa była odpowiedzialna za zaproszenie gości i przygotowanie pokazów. Sprawy logistyczne związane z parkingami, komunikacją na pokazy, dostarczeniem wody były po stronie miasta.

Zobacz galerię z nocnych pokazów Air Show w Radomiu: