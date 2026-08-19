6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ma nowych podoficerów. Zakończył się kolejny kurs SONDA

Żołnierze musieli przejść przez wszystkie etapy kursu – od kwalifikacji, poprzez część e-learningową, aż do kilkutygodniowego, intensywnego szkolenia praktycznego. Przyszli podoficerowie doskonalili wówczas wiedzę i umiejętności wojskowe, uczyli się planowania i prowadzenia zajęć, podejmowania decyzji oraz dowodzenia pododdziałem.

– Jestem dumny, że udało mi się ukończyć kurs. Nauczyliśmy się bardzo wiele – od tego, jak być dobrym dowódcą, poprzez regulaminy po dowodzenie na polu walki. Zakres nauczania był bardzo szeroki, nie było łatwo, ale podołaliśmy – relacjonuje jeden z absolwentów kursu.

Wręczenie sztandaru 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Szkolenie SONDA odbyło się w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej już po raz 15.

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