6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ma nowych podoficerów. Zakończył się kolejny kurs SONDA

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-19 11:09

Do tej pory byli szeregowymi, teraz otrzymali stopień kaprala. Prawe 30 żołnierzy z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu ukończyło kurs Sonda. Pod okiem doświadczonych instruktorów wojskowi zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu regulaminów, musztry, taktyki, strzelania oraz topografii.

Sonda sierpień
Autor: 6MBOT/ Materiały prasowe

Żołnierze musieli przejść przez wszystkie etapy kursu – od kwalifikacji, poprzez część e-learningową, aż do kilkutygodniowego, intensywnego szkolenia praktycznego. Przyszli podoficerowie doskonalili wówczas wiedzę i umiejętności wojskowe, uczyli się planowania i prowadzenia zajęć, podejmowania decyzji oraz dowodzenia pododdziałem.

– Jestem dumny, że udało mi się ukończyć kurs. Nauczyliśmy się bardzo wiele – od tego, jak być dobrym dowódcą, poprzez regulaminy po dowodzenie na polu walki. Zakres nauczania był bardzo szeroki, nie było łatwo, ale podołaliśmy – relacjonuje jeden z absolwentów kursu.

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