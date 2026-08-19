Prokurator czeka na opinie biegłych psychiatrów w sprawie podejrzanego. Trwa śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-19 10:15

Podejrzany kierownik pociągu został poddany badaniom przez lekarza psychiatrę. Prokurator czeka na opinię biegłych. Trwa śledztwo w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został Dominik Hołuj.

kolejowe
Autor: Wojciech Wójcikowski

 Do wypadku w Woli Bierwieckiej doszło w w lutym Dominik Hołuj pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie zdążył wrócić, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę wyniku czego wpadł na tory tracąc obie nogi i dłoń. Długi czas spędził w szpitalu. Obecnie przechodzi rehabilitację i przygotowuje się do korzystania protez. 

W sprawie wypadku śledczy postawili zarzuty Marcinowi W. Prokurator zdecydował o tym, że kierownik pociągu musi przejść badania psychiatryczne. 

- W chwili obecnej oczekujemy na opracowanie tej opinii przez biegłych. Po zapoznaniu się z nią prokurator zdecyduję,  co do dalszego toku śledztwa. W najbliższym czasie postępowanie zostanie zakończone - mówi Aneta Góźdź rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu. 

Lotnisko w Radomiu, wnętrze terminalu

Podejrzanemu kierownikowi pociągu grozi kara do 7 lat więzienia. 

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