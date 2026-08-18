Altana w Parku Kościuszki została wyłaczona z użytkowania. Co stanie się z nią dalej?

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-18 11:35

Altana w Parku Kościuszki została wygrodzona i zamknięta z użytkowania. Powodem jest zły stan techniczny obiektu. Remontu wymaga przede wszystkim dach. Co dalej stanie się z altaną.

altana park Kościuszki
Autor: WW

Jak podaje radomska Retropedia altana została postawiona w Parku im. Kościuszki w 1912 roku. Była to pierwsza żelbetonowa budowla w mieście. Obiekt lata swojej świetności ma za sobą. Częściowo jest ona zdewastowana. Co dalej? 

Będziemy chcieli zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie miasta pieniądze w pierwszej kolejności na opracowanie dokumentacji, a później już na wykonanie samego remontu - mówi wiceprezydent Marta Michalska Wilk. 

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Na razie nie wiadomo, ile kosztowałby remont altany. 

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