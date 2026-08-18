Altana w Parku Kościuszki została wyłaczona z użytkowania. Co stanie się z nią dalej?

Altana w Parku Kościuszki została wygrodzona i zamknięta z użytkowania. Powodem jest zły stan techniczny obiektu. Remontu wymaga przede wszystkim dach. Co dalej stanie się z altaną.

Autor: WW