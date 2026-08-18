Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego będzie można korzystać z przystanku

Ważnym elementem kończącej się inwestycji jest kładka łącząca ulice łącząca ulice Jacka Kuronia, Anny Walentynowicz i Krynicką. Za jej budowę odpowiedzialne jest miasto. Wiadomo, że prace związane z budową przystanku już się zakończyły.
Perony na nowym przystanku Radom Południowy są już gotowe i będą dostępne dla pasażerów od 30 sierpnia, wraz z wejściem w życie korekty rozkładu jazdy. Obecnie miasto prowadzi montaż wind, które umożliwią wygodny dostęp z peronów na kładkę nad przystankiem.Przystanek obejmuje dwa perony przy linii kolejowej nr 8 w kierunku Kielc oraz jeden peron przy linii nr 22 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Wszystkie perony zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Cała inwestycja kosztuje ponad 16 mln zł, z czego ponad 6 mln zł sfinansuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A -mówi Anna Znajewska Pawluk z PKP PLK.
Na przystanku w ciągu doby zatrzymywać się będzie 66 pociągów:
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