Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego będzie można korzystać z przystanku

Jeszcze przed początkiem roku szkolnego zacznie funkcjonować nowy przystanek Radom Południowy. Zatrzymywać się tam będą pociągi jadące w stronę Kielc i Tomaszowa Mazowieckiego.

Autor: Wojciech Wójcikowski