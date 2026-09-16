Autobus pełen sportowców na ulicach Radomia! Przejazd jest darmowy

W autobusie linii ETM nie trzeba kasować biletów. Natomiast spotkać można zawodników klubów sportowych m.in. Radomiaka Radom, MOYA Radomka Radom, PIERROT Czarni Radom, Elmas-KPS APR Radom czy HydroTruck Radom.

Niektórzy pasażerowie przemierzają linię autobusową przypadkiem- inni czekają na spotkanie ze sportowcami.

- Jestem kibicem. Jadę tym autobusem, żeby zobaczyć siatkarki Moya Radomka Radom - mówi jeden z pasażerów - Nie wiedzieliśmy o akcji, ale jesteśmy zadowoleni. Dostaliśmy bowiem bilety na mecz siatkarek - mówi Pani Urszula.

Dzisiejsza akcja to początek Europejskiego Tygodnia Elektromobilności. Kulminacja nastąpi 22 września- wtedy komunikacja miejska będzie darmowa.

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