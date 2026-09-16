Autobus pełen sportowców na ulicach Radomia! Przejazd jest darmowy

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-16 12:10

W Radomiu ruszył tydzień Elektromobilności. Dziś na ulice miasta wyruszy darmowy autobus - ETM. Będzie można w nim spotkać sportowców radomskich drużyn

Autobus ETM
Autor: MZDIK / Materiały prasowe

W autobusie linii ETM nie trzeba kasować biletów. Natomiast spotkać można  zawodników klubów sportowych m.in. Radomiaka Radom, MOYA Radomka Radom, PIERROT Czarni Radom, Elmas-KPS APR Radom czy HydroTruck Radom. 

Niektórzy pasażerowie przemierzają linię autobusową przypadkiem- inni czekają na spotkanie ze sportowcami. 

- Jestem kibicem. Jadę tym autobusem, żeby zobaczyć siatkarki Moya Radomka Radom - mówi jeden z pasażerów 

- Nie wiedzieliśmy o akcji, ale jesteśmy zadowoleni. Dostaliśmy bowiem bilety na mecz siatkarek - mówi Pani Urszula. 

Dzisiejsza akcja to początek Europejskiego Tygodnia Elektromobilności. Kulminacja nastąpi 22 września- wtedy komunikacja miejska będzie darmowa. 

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