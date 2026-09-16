Jest nowy dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu. Wobec poprzednika trwa śledztwo w porkuraturze okręgowej w Warszawie

O nowym dowódcy możemy przeczytać na stronie 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Pułkownik doktor Piotr Rupa po ukończeniu z wyróżnieniem w 1994 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu rozpoczął służbę w szeregach 22 Brygady Piechoty Górskiej w Nysie, przekształcanej na przestrzeni lat w: 22 Brygadę Piechoty Górskiej OT oraz 22 Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku.Przez blisko 25 lat służby w Nysie i Kłodzku pułkownik Rupa przeszedł przez wszystkie szczeble dowodzenia – od dowódcy plutonu, kompanii, szefa sztabu batalionu, poprzez szefa sekcji rozpoznawczej brygady, szefa sztabu i zastępcę dowódcy aż po dowódcę samodzielnego batalionu (jednostki wojskowej).

W latach 2018-2023 związany z terenowymi organami wykonawczymi na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, a po przekształceniu – ośrodka zamiejscowego CWCR. Natomiast w latach 2023-2026 pełnił służbę w 1 Dywizji Piechoty Legionów oraz 4 Regionalnej Bazie Logistycznej.

Pułkownik Rupa był również uczestnikiem misji pokojowej PKW UNIFIL Liban (2007-2008) oraz misji stabilizacyjnej PKW w Islamskiej Republice Afganistanu (2009-2010, 2012).

Wobec poprzednika pułkownika Rupy - Witolda B. nadal toczy się postępowanie w wydziale wojskowym Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Śledztwo przeciwko płk Witoldowi Bubak jest w toku, jego obecny czas trwania został przedłużony do 31 grudnia 2026 r. bowiem trwają czynności procesowe w celu zweryfikowania przyjętej przez podejrzanego linii obrony - mówi Piotr Antoni Skiba rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

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Przypomnijmy. Śledczy zarzucają mu wyłudzanie nienależnych świadczeń Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania.