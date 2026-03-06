Autobusy pojadą objazdami. Utrudnienia podczas Biegu Kazików

Jak co roku centrum Radomia zmieni się w trasę dla biegaczy. W niedzielę, 8 marca odbędzie się Bieg Kazików. Autobusy tego dnia pojadą zmienionymi trasami, będą też utrudnienia dla kierowców.

- Biegi dla dzieci (start o godzinie 11:00) na ulicy Żeromskiego od Placu Corazziego do Placu Konstytucji 3 Maja;- Bieg Charytatywny i Bieg Szkół Ponadpodstawowych (start o godzinie 12:30) ulicami Żeromskiego, Niedziałkowskiego, Kilińskiego, Witolda i Żeromskiego;- główny Bieg Kazików (start o godzinie 13:15) pierwsze okrążenie ulicami Żeromskiego, Focha, Kilińskiego, Niedziałkowskiego i Żeromskiego, a następnie dwa okrążenia ulicami Żeromskiego, Wałową, Grodzką, jezdnią dookoła Rynku, Wolność, Reja, Malczewskiego, Kelles-Krauza (tylko chodnikiem), Struga, Malczewskiego, Stańczyka, Kilińskiego, Niedziałkowskiego, Żeromskiego, zewnętrznymi alejkami Parku Kościuszki i Aleją Chrapka.Odcinki ulic, którymi będzie wyznaczona trasa Biegu Charytatywnego i Biegu Szkół Ponadpodstawowych, zostaną zamknięte dla ruchu kołowego w godzinach około 12:00-14:30. Pozostałe odcinki ulic, na których ma odbywać się tylko główny Bieg Kazików, będą nieprzejezdne w godzinach około 12:30-14:30. Podane czasy mogą ulec zmianom (dotyczy to zwłaszcza końca utrudnień) - czytamy w komunikacie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.

Zostaną wprowadzone też objazdy dla autobusów miejskich linii 1, 7, 8, 9, 15, 17 i 25.