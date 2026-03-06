Lekarze wracają co pracy. Szpital w Iłży chce wznowić działalność oddziału

Oddział wewnętrzny częściowo wznowił działalność. To w Szpitalu Powiatowym w Iłży, gdzie pod koniec lutego zaczęło brakować lekarzy. To pokłosie trudnej sytuacji finansowej lecznicy.

Brakuje nam środków na bieżące funkcjonowanie. Część lekarzy z oddziału wewnętrznego już wróciła ze zwolnień lekarskich, przyjmujemy w chwili obecnej pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia lub życia - mówi Joanna Pionka, dyrektorka Szpitala Powiatowego w Iłży. - Planowe przyjęcia, mam nadzieję, wznowimy od 10 marca.

Przypomnijmy, że szpital za ubiegły rok odnotował ponad 4 milionową stratę.