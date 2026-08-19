Będzie dłuższa ścieżka i chodnik na ul. Energtyków. Miasto ogłosiło przetarg

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-19 11:26

Władze Radomia ogłosiły przetarg na budowę kolejnego odcinka chodnika i drogi dla rowerów przy ul. Energetyków w Radomiu. To oznacza, że rowerzyści i piesi będą mogli bezpiecznie dotrzeć aż do aż do okolic Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19.

Samochody na ulicy Energetyków w Radomiu. O planach budowy nowej drogi dla rowerów i chodnika przeczytasz na Eska Radom.
Autor: UM Radom/ Materiały prasowe

Prace obejmą odcinek o długości blisko 700 metrów, od istniejącego chodnika i drogi rowerowej za wiaduktem kolejowym na ulicy Energetyków aż do okolic Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19.

Nowa infrastruktura połączy się tam z istniejącym już ciągiem dla pieszych i rowerzystów, zapewniając ciągłość tras aż do Nowej Woli Gołębiowskiej. Wybrana w przetargu firma najpierw zrealizuje roboty rozbiórkowe, a później przystąpi do budowy nowej ścieżki rowerowej oraz chodnika wraz z odwodnieniem. W ramach zadania przebudowana będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Stara Wola Gołębiowska, wykonane będą także prace telekomunikacyjne i oświetleniowe. Zagospodarowana zostanie zieleń, pojawi się też nowe oznakowanie pionowe i poziome - mówi Marek Ziółkowski z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

Pieniądze na inwestycje pochodzą z programu Polska Wschodnia. 

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