Będzie łatwiej dojechać nad zalew na Borkach. Na ulicy Suchej powstanie nowy chodnik i ścieżka rowerowa

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-07-13 10:26

Ma ułatwić komunikację między Wośnikami i zalewem na Borkach. Na ul Suchej w Radomiu ma powstać chodnik i nowa ścieżka rowerowa. Z nowej inwestycji mają skorzystać przede wszystkim miłośnicy dwóch kółek

sucha ścieżka rowerowa
Autor: MZDIK Radom/ Materiały prasowe

Nowa ścieżka rowerowa ma powstać od strony zalewu. Dodatkowo ma się tam pojawić nowy chodnik. Nowy ciąg pieszy pojawi się również po stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. 

-  W ramach inwestycji powstanie też nowa nawierzchnia w zatokach i na peronach przystankowych, wybudowane zostaną zjazdy, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz istniejące oświetlenie. Dodatkowo powstanie wyniesione przejście dla pieszych w pobliżu pętli autobusowej u zbiegu ulic Wośnickiej i Suchej. W ramach zadania ustawione zostaną również nowe wiaty przystankowe - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu 

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Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 6 miesięcy na wykonanie wszystkich prac. 

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