Będzie łatwiej dojechać nad zalew na Borkach. Na ulicy Suchej powstanie nowy chodnik i ścieżka rowerowa

Nowa ścieżka rowerowa ma powstać od strony zalewu. Dodatkowo ma się tam pojawić nowy chodnik. Nowy ciąg pieszy pojawi się również po stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

- W ramach inwestycji powstanie też nowa nawierzchnia w zatokach i na peronach przystankowych, wybudowane zostaną zjazdy, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz istniejące oświetlenie. Dodatkowo powstanie wyniesione przejście dla pieszych w pobliżu pętli autobusowej u zbiegu ulic Wośnickiej i Suchej. W ramach zadania ustawione zostaną również nowe wiaty przystankowe - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 6 miesięcy na wykonanie wszystkich prac.

Zobacz galerię z finału Kameralnego Lata w Radomiu: