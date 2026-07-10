Dominik Hołuj z wizytą w centrali PKP. 17-latek otrzyma wsparcie w dalszej edukacji

Podczas pobytu w Warszawie Dominik spotkał się z przedstawicielami władz Grupy PKP. Odwiedził również dyspozyturę PKP Intercity, gdzie zapoznał się z organizacją prowadzenia ruchu kolejowego, a także centrum Security Operations Center PKP Informatyka, odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Jednym z najważniejszych punktów wizyty było przekazanie ojcu Dominika projektu umowy stypendialnej przygotowanej przez Fundację Grupy PKP. Stypendium ma wspierać edukację 17-latka. Dominik otrzymał także pamiątkową czapkę kolejarską oraz okolicznościowe upominki przygotowane przez spółki Grupy PKP.

Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku doszło 14 lutego na stacji w Woli Bierwieckiej pod Radomiem. Dominik pomagał kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu Kolei Mazowieckich. Gdy próbował wrócić do wagonu, doszło do wypadku, w wyniku którego nastolatek stracił obie nogi oraz część dłoni. Przez wiele tygodni przebywał w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, gdzie przechodził leczenie.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu.

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