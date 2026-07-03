Będzie nowy chodnik i ścieżka rowerowa na ul. Struga.

Przetarg na tę inwestycje właśnie został ogłoszony. Po jego zakończeniu wykonawca będzie miał 3 miesiące na wykonanie prac.

Obecny chodnik po stronie byłej Radomskiej Wytwórni Telefonów jest na długim odcinku asfaltowy, ale miejscami dość nierówny. Wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw zrealizuje roboty brukarskie i bitumiczne, a na końcu prace wykończeniowe, takie jak regulacja studzienek kanalizacyjnych i teletechnicznych czy renowacja zieleńców. Będą też roboty związane z oświetleniem ulicy - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Pieniądze na inwestycje mają pochodzić z programu Polska Wschodnia.

Zobacz galerię z wkopania kapsuły czasu z okazji 50 rocznicy radomskiego czerwca