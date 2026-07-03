Będzie nowy chodnik i ścieżka rowerowa na ul. Struga.

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-07-03 13:03

Będzie nowy chodnik i ścieżka rowerowa na ul. Struga od ul. 25 Czerwca do ul. Grzybowskiej. Ma to ułatwić poruszanie się po mieście szczególnie miłośnikom dwóch kółek.

Struga
Autor: MZDIK Radom / Materiały prasowe

Przetarg na tę inwestycje właśnie został ogłoszony.  Po jego zakończeniu wykonawca będzie miał 3 miesiące na wykonanie prac. 

Obecny chodnik po stronie byłej Radomskiej Wytwórni Telefonów jest na długim odcinku asfaltowy, ale miejscami dość nierówny. Wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw zrealizuje roboty brukarskie i bitumiczne, a na końcu prace wykończeniowe, takie jak regulacja studzienek kanalizacyjnych i teletechnicznych czy renowacja zieleńców. Będą też roboty związane z oświetleniem ulicy - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. 

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Pieniądze na inwestycje mają pochodzić z programu Polska Wschodnia. 

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