Będzie remont zbiorników wodnych parkach. Wodociącgi otrzymały pieniadze na inwestycje

Pieniądze mają zostać przeznaczone na budowa kanalizacji deszczowej i remont siedmiu zbiorników retencyjnych. Między innymi w parkach na Michałowie i Gołębiowie oraz w rejonie ulic: Łokietka, Aleksandrowicza, Wiejskiej, Jana Pawła II i Źródłowej. Oprócz remontu zbiorników, obok nich powstaną chodniki roślinność i ławki do wypoczynku. Część pieniędzy ma zostać przeznaczona na odwodnienie i retencjonowanie wody na radomskich osiedlach - tak by miasto było przygotowane do zmian klimatu.

– Konsekwentnie inwestujemy w tzw. błękitną infrastrukturę, która poprawia komfort życia mieszkańców i wspiera zrównoważony rozwój Radomia. Zaplanowane działania ograniczą ryzyko podtopień, pozwolą skuteczniej zatrzymywać wodę opadową, a jednocześnie poprawią estetykę miejsc, w których Radomianie chętnie spędzają wolny czas – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Prace mają potrwać do 2029 roku.