Rodzinna uroczystość bez stresu. Dlaczego dziś liczy się coś więcej niż dobre menu?

Rodzinne przyjęcia coraz częściej przypominają starannie zaplanowane wydarzenia, podczas których każdy detal ma znaczenie. Jednocześnie organizatorzy chcą uniknąć stresu i mieć pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem.

Dziennikarz: Mam wrażenie, że rodzinne uroczystości wyglądają dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu.

Anna Socha: „Zdecydowanie. Kiedyś najważniejsze było głównie menu i liczba miejsc. Dziś Goście dużo bardziej zwracają uwagę na atmosferę, komfort i poczucie, że ktoś naprawdę pomoże im wszystko zorganizować. Bardzo często słyszymy od Gości, że chcą po prostu spokojnie spędzić czas z rodziną, zamiast przez całe przyjęcie się stresować.”

Autor: Hotel i Restauracja Nihil Novi/ Materiały prasowe

To właśnie poczucie komfortu coraz częściej decyduje o wyborze konkretnego miejsca. Szczególnie podczas uroczystości rodzinnych, takich jak chrzciny czy komunie, organizatorzy zwracają uwagę nie tylko na samą salę, ale również na zaplecze i udogodnienia dla Gości.

D: Co według Pani ma dziś największe znaczenie dla Gości?

„Chyba właśnie poczucie zaopiekowania. Dla rodziców ważne jest nawet to, że podczas chrzcin mają spokojne miejsce, gdzie można nakarmić czy przebrać maleństwo. To niby małe rzeczy, ale bardzo wpływają na komfort całego dnia. Staramy się też pomagać Gościom w innych kwestiach organizacyjnych — polecamy sprawdzone firmy i osoby zajmujące się dekoracjami, słodkimi stołami czy oprawą uroczystości. Dzięki temu Goście mają większy spokój i pewność, że wszystko będzie do siebie pasowało.”

Autor: Hotel i Restauracja Nihil Novi/ Materiały prasowe

Coraz większą rolę odgrywa również zaufanie. W czasach, gdy większość decyzji poprzedzona jest sprawdzeniem opinii w internecie, rekomendacje innych osób stają się jednym z najważniejszych argumentów przy wyborze lokalu.

D: Jak goście wybierają miejsca?

„Myślę, że przede wszystkim przez opinie i polecenia. Bardzo dużo nowych osób trafia do nas właśnie dlatego, że ktoś wcześniej organizował tutaj swoją uroczystość i dobrze wspomina całe doświadczenie. Oczywiście jednym z najważniejszych aspektów są też cena, jasne warunki organizacji i brak nieprzyjemnych niespodzianek przy końcowym rozliczeniu. Niestety w wielu miejscach nadal zdarzają się ukryte opłaty, dlatego Goście coraz bardziej doceniają przejrzyste zasady i możliwość spokojnego zaplanowania budżetu całego przyjęcia.”

Autor: Hotel i Restauracja Nihil Novi/ Materiały prasowe

Znaczenie ma również lokalizacja. Wygodny dojazd jest szczególnie ważny podczas rodzinnych spotkań, na które przyjeżdżają Goście z różnych części miasta i regionu.

D: A lokalizacja?

„To również, centrum miasta nadal jest dużym atutem. Goście lubią miejsca, do których łatwo dojechać.”

Autor: Hotel i Restauracja Nihil Novi/ Materiały prasowe

Choć organizacja przyjęcia wymaga wielu decyzji, coraz więcej osób szuka miejsca, które przejmie część obowiązków i pozwoli cieszyć się ważnymi chwilami bez ciągłego pilnowania harmonogramu.

D: Co powiedziałaby Pani osobom, które właśnie planują rodzinną uroczystość?

„Żeby przede wszystkim wybrały miejsce, w którym będą mogły naprawdę przeżywać ten dzień razem z bliskimi, a nie tylko pilnować organizacji.”

Autor: Hotel i Restauracja Nihil Novi/ Materiały prasowe

Autor: Hotel i Restauracja Nihil Novi/ Materiały prasowe

Restauracja Nihil Novi w Radomiu zaprasza do kontaktu i rezerwacji terminów na chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny, rocznice oraz inne przyjęcia okolicznościowe.

Hotel i Restauracja Nihil Novi

Kontakt

Tel. 695 247 928

[email protected]

Radom, Rynek 3