Bezpłatne warsztaty karmienia piersią dla przyszłych mam w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

Kliniczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet w ciąży. Spotkanie ma na celu przygotowanie przyszłych mam do jednego z najważniejszych zadań w pierwszych tygodniach życia maluszka.

– Chcemy, aby przyszłe mamy jeszcze przed porodem zdobyły praktyczną wiedzę, nauczyły się prawidłowego przystawiania dziecka do piersi oraz mogły rozwiać wszelkie wątpliwości w spokojnej, przyjaznej atmosferze. Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety w ciąży do udziału w bezpłatnych warsztatach – zachęca Wiktoria Kościelniak, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Warsztaty odbędą się w piątek, 7 sierpnia, w Centrum Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego (5. piętro, wjazd od ul. Narutowicza). Organizatorzy przygotowali dwie godziny do wyboru:

Tura I: godz. 10:00–11:30

Tura II: godz. 12:00–13:30

Czego dowiedzą się uczestniczki?

Wydarzenie jest skierowane do kobiet w ciąży, bez względu na jej zaawansowany etap. Pod okiem doświadczonych położnych przyszłe mamy dowiedzą się m.in.:

-jak prawidłowo rozpocząć karmienie piersią,

-jak przygotować się na pierwsze dni z noworodkiem,

-jak poprawnie przystawiać malucha do piersi,

-jakie są fakty i mity dotyczące laktacji.

Jak się zapisać?

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie. Zapisy prowadzone są na trzy sposoby:

Telefonicznie: 48 361 57 57 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:00)

E-mailowo: [email protected]

Osobiście: w rejestracji Poradni Ginekologiczno-Położniczej Konsultacyjnej.

Światowy Tydzień Karmienia Piersią Wydarzenie wpisuje się w obchody Światowego Tygodnia Karmienia Piersią, który co roku na początku sierpnia gromadzi uczestników w ponad 120 krajach. Jego głównym przesłaniem jest promowanie karmienia naturalnego jako optymalnego sposobu żywienia niemowląt oraz edukacja na temat korzyści zdrowotnych płynących z niego zarówno dla dziecka, jak i dla matki.