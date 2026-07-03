BLED zagra do „Metropolis”. Wyjątkowy koncert już dziś w „Elektrowni”

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-07-03 11:19

Miłośnicy muzyki i kina nie mogą przegapić tego wydarzenia. Już dziś, 3 lipca o godz. 20.30, w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu odbędzie się koncert gdańskiego duetu BLED. Artyści wykonają autorską muzykę na żywo do jednego z najwybitniejszych filmów epoki kina niemego – „Metropolis” Fritza Langa z 1927 roku. W trakcie koncertu na dużym ekranie wyświetlana będzie skrócona wersja kultowego obrazu.

Zespół Bled zagra dziś w Elektrowni
Autor: Eliza Wilczyńska/ Materiały prasowe

BLED tworzą perkusista Sławek Koryzno oraz trębacz, kompozytor i aranżer Emil Miszk – laureat Fryderyka 2019 w kategorii Debiut Roku – Jazz. Muzycy od lat czerpią inspiracje z klasyki kina science fiction, a sama nazwa zespołu nawiązuje do „Diuny” Franka Herberta. Ich projekt łączy jazz, elektronikę i filmową narrację, tworząc wyjątkowe, audiowizualne widowisko. Koncert odbywa się w ramach wakacyjnego cyklu Strefa Komfortu 2026, którego motywem przewodnim jest PODRÓŻ.

Zespół Bled, który nietypowo, bo będzie wykonywał swoją muzykę, do filmu z roku 1927. Jest to film z epoki kina niemego. Śmiało można powiedzieć o tym filmie, że jest to arcydzieło w zasadzie kinematografii, a więc podróż w czasie, bo wędrujemy za sprawą tego filmu do początków ery kina, ale także podróż trochę w przyszłość, bo sam film jest jednym z pierwszych filmów science fiction, czyli taką bardzo śmiałą, bardzo piękną plastycznie wizją miasta przyszłości.. Za sprawą muzyków zespołu Bled właśnie powędrujemy sobie w czasie – mówi Michał Grabowski z „Eletrownii”.

Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 20.30. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Eelektrownia. 

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