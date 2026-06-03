Budowa kładki i przystanku kolejowego na osiedlu Południe ma zakończyć się we wrześniu

Kładka pieszo-rowerowa powstaje między drogą biegnącą wokół bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Inżynieria na osiedlu Południe a końcówką ulicy Krynickiej na Godowie. Z jej obu stron będą pochylnie, z których będą mogli korzystać zarówno rowerzyści, jak też między innymi osoby na wózkach lub z wózkami. Będą również oczywiście tradycyjne schody, a na perony kolejowe będzie można dodatkowo zjechać lub wjechać z nich na górę windami.

Obecnie trwają prace związane między innymi z malowaniem podpór pochylni i montowaniem balustrad od strony ulicy Krynickiej oraz wykonaniem żywicy na obiekcie. Zamontowano także krawężniki na pochylni od ulicy Sycyńskiej, zaś nad torami pojawiły się ekrany przeciwporażeniowe. Gotowe są poza tym betonowe konstrukcje schodów i szybów windowych prowadzących na perony.Dzięki porozumieniu miasta z koleją budowa nowej kładki i peronów PKP jest prowadzona w ramach jednego zadania. Identyczne rozwiązanie było zastosowane w przypadku budowy wiaduktu na ulicy Żeromskiego razem z przystankiem PKP Radom Wschodni - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

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Pieniądze na budowę kładki pochodzą z programu Polska Wschodnia.

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