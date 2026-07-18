Zakończyła się wymiana części murawy na stadionie Radomskiego Centrum Sportu. Za tydzień pierwszy mecz Ektstraklay.

Przypomnijmy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podjął decyzje o wymianie części murawy na stadionie przy ul. Struga 63 po czerwcowym koncercie Jeana Michell Jarra. Chodziło między innymi o fragment trawy gdzie stała scena. Prace były prowadzone przez kilka dni.

- W sumie wymieniliśmy 2,5 tysiąca metrów kwadratowych trawy. Trawa przyjechała do nas z Węgier, a za jej ułożenie była odpowiedzialna firma, która na tym stadionie przeprowadzała już w przeszłości takie prace - mówi Dariusz Osiej, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Witold Szabłowski - reportażysta, pisarz. Autor bestsellera „Kucharze Dyktatorów” | Pajączkowska

Wymiana całej nawierzchni nastąpiła w marcu tego roku przed meczem reprezentacji Polski U21 z Armenią.

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