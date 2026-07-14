Ile osób mieszka i przebywa w Radomiu. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane

Z danych dotyczących liczby mieszkańców wynika, że liczba Radomian z orku na rok jest coraz mniejsza.

Według stanu na koniec 2025 roku w Radomiu mieszkało dokładnie 191 819 osób. Oznacza to, że liczba radomian była o 1958 mniejsza niż rok wcześniej. Uwzględniając płeć, w Radomiu przez rok ubyło 1043 mężczyzn i 915 kobiet - mówi Marcin Kałuski z Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych GUS.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Jednak według innych badań GUS biorących pod uwagę aktywność po numerze PESEL liczba osób na co dzień przebywających w Radomiu wynosi 202850 osób. W tej grupie znajduję się 5971 obcokrajowców.

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