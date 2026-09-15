Chemikalia w ziemi i milionowe koszty. Gmina Przytyk musi usunąć nielegalne odpady

Pierwsze oględziny miejsca nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych w gminie Przytyk zostały przeprowadzone we wrześniu 2022 roku. Miało to miejsce w ramach wspólnej akcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z policją, Państwową Strażą Pożarną, Inspekcją Transportu Drogowego. W trakcie oględzin nasi inspektorzy stwierdzili, że na terenie działki zgromadzono mieszaninę różnych odpadów.

Były to między innymi odpady gumowe, tworzyw sztucznych, substancja sypka w postaci kolorowego proszku, mauserów wypełnionych cieczą i metalowe pojemniki na aerozole. Przedstawiciele CLBŚ pobrali próbki wierzchniej warstwy gleby oraz magazynowanych na terenie odpadów na zlecenie WIOŚ w Warszawie i Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Analiza próbek nie wykazała przekroczenia norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie gleby, ale potwierdziła obecność odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska. Skierowano też wniosek do wójta gminy Przytyk jako do organu zobowiązanego do jak najszybszego usunięcia odpadów, poinformował Adam Pędowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.