Czy powstanie i jaki będzie miała przebieg linia kolejowa z Radomia w stronę Rzeszowa?

Przypomnijmy. Radom wraz z Rzeszowem, Tarnobrzegiem, Sandomierzem, Ostrowcem Świętokrzyskim i Starachowicami wystąpił ze wspólnym apelem do Ministra Infrastruktury o uwzględnienie w projekcie Zintegrowanej Sieci Kolejowej, jako bazowego, Korytarza Centralnego Warszawa – Radom – Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Tarnobrzeg – Rzeszów. Ich zdaniem takie rozwiązanie skróci czas podróży i pozwoli na rozwój tej części województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Minister infrastruktury jest gotów do rozmów na temat trasy linii kolejowej.
Zaproponujemy rozwiązanie, które będzie łączyć, a nie będzie wykluczać. W tym rozwiązaniu, które kilka lat temu się pojawiło, niestety miasta po drodze między Radomiem, Skarżyskiem i dalej w stronę Rzeszowa zostało wykluczonych. Chodzi między innymi chodziło Starachowice, Wąchock, oczywiście Skarżysko, po drodze jeszcze Szydłowiec. Nie możemy tutaj myśleć w takich kategoriach, że tworzymy infrastrukturę, która wyklucza 100 000 mieszkańców, a daje rozwiązanie dla 5000 mieszkańców - mówił w Radomiu wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
Szacowany koszt budowy linii kolejowej ma wynieść 15 miliardów złotych.
Zobacz galerię z inwestycji prowadzonej na radomskich bulwarach: