Czy powstanie i jaki będzie miała przebieg linia kolejowa z Radomia w stronę Rzeszowa?

Co dalej z budową trasy kolejowej z Radomia do Rzeszowa? Przypomnijmy linia kolejowa 84 Radom Kunów była planowana, lecz potem została wykreślona z planów. ​Samorządowcy z 6 miast walczą o jej przywrócenie. Ministerstwo Infrastruktury nie mówi nie, ale trzeba

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI