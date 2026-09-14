Czy powstanie i jaki będzie miała przebieg linia kolejowa z Radomia w stronę Rzeszowa?

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-14 12:36

Co dalej z budową trasy kolejowej z Radomia do Rzeszowa? Przypomnijmy linia kolejowa 84 Radom Kunów była planowana, lecz potem została wykreślona z planów. ​Samorządowcy z 6 miast walczą o jej przywrócenie. Ministerstwo Infrastruktury nie mówi nie, ale trzeba

Cień osoby na torach kolejowych prowadzących do horyzontu. O planach na linię Radom-Rzeszów dowiesz się z Eska Radom.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI

Przypomnijmy. Radom wraz z Rzeszowem, Tarnobrzegiem, Sandomierzem, Ostrowcem Świętokrzyskim i Starachowicami wystąpił ze wspólnym apelem do Ministra Infrastruktury o uwzględnienie w projekcie Zintegrowanej Sieci Kolejowej, jako bazowego, Korytarza Centralnego Warszawa – Radom – Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Tarnobrzeg – Rzeszów. Ich zdaniem takie rozwiązanie skróci czas podróży i pozwoli na rozwój tej części województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Minister infrastruktury jest gotów do rozmów na temat trasy linii kolejowej. 

Zaproponujemy rozwiązanie, które będzie łączyć, a nie będzie wykluczać. W tym rozwiązaniu, które kilka lat temu się pojawiło, niestety miasta po drodze między Radomiem, Skarżyskiem i dalej w stronę Rzeszowa zostało wykluczonych. Chodzi  między innymi chodziło  Starachowice, Wąchock, oczywiście Skarżysko, po drodze jeszcze Szydłowiec. Nie możemy tutaj myśleć w takich kategoriach, że tworzymy infrastrukturę, która wyklucza 100 000 mieszkańców, a daje rozwiązanie dla 5000 mieszkańców - mówił w Radomiu wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. 

Szacowany koszt budowy linii kolejowej ma wynieść 15 miliardów złotych. 

Zobacz galerię z inwestycji prowadzonej na radomskich bulwarach: 

bulwary
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